Manajemen Bandara Sambut Kedatangan Peserta ASEAN Blue Rconomy Forum Belitung

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Lima negara delegasi peserta ASEAN Blue economy Forum Belitung telah berdatangan ke Belitung melalui Bandara H AS Hanandjoeddin pada Sabtu (1/7/2023).

Kedatangan delegasi disambut oleh Executive General Manager Bandara H AS Hanandjoeddin Khaerul Assidiqi, Danlanud ASH Letkol Pnb Lucky Indrawan dan Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie ketika mendarat di bandara.

Kedatangan para delegasi ini untuk mengikuti meeting strategis yang dikoordinir oleh Kementerian Bappenas Republik indonesia yang dimulai tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023 di Sheraton Belitung Resort.

"Hari ini menyusul akan datang delegasi dari negara Thailand, Brunei Darusalam, Laos dan Philipina serta Staff ahli bidang konektivitas, pengembangan jasa dan sumber daya alam," ujar Khaerul kepada posbelitung.co pada Minggu (2/7/2023).

Ia berharap forum tersebut dapat menjadi wadah bagi negara anggota ASEAN untuk mengukuhkan komitmen dan kerja sama regional dalam kaitannya dengan pelaksanaan Blue economy di Kawasan.

Rangkaian kegiatan terdiri dari kegiatan peluncuran Indonesia Blue Economy Roadmap, ASEAN Ministerial Panel: ASEAN’s View on Blue Economy, Panel Discussion of International Experts’ View on Blue Economy, dan side event berupa Round Table Working Level Meeting on Initiating Blue Economy Collaboration.

Khaerul Assidiqi menambahkan, para delegasi direncanakan terdiri dari sekitar 15 Pejabat VIP setingkat Menteri dari negara-negara Anggota ASEAN.

Manajemen bandara sendiri menyambut delegasi dengan tarian dan panganan tradisional khas Belitung. Tak lupa maskot tarsius 'Cello dan Celli' turut menyemarakkan penyambutan di Area Kedatangan Internasional dan membuat antusias para delegasi untuk berfoto bersama.

“Kami dari Bandara H AS Hanandjoeddin selaku pintu gerbang daerah Belitung tentunya siap menyambut kedatangan para delegasi serta mendukung sepenuhnya pelaksanaan event kegiatan Internasional ASEAN Blue economy Forum Belitung ASEAN Blue economy Forum Belitung ini,” katanya.

(posbelitung.co/dede s)