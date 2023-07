PT Timah Tbk Konsisten Distribusikan Hewan Kurban ke Masyarakat di Moment Idul Adha

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Timah Tbk melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR) menyalurkan 200 ekor hewan kurban ke masyarakat di wilayah operasional PT Timah dalam momentum Idul Adha 1444 Hijriah.

Hewan kurban ini telah didistribusikan kepada para penerima manfaat dari Senin 26 Juni hingga Rabu Juni 2023.

Hewan kurban ini diserahkan secara simbolis kepada Pemerintah Daerah dan diantarkan langsung ke desa-desa.

Berbagi hewan kurban merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan PT Timah Tbk saat Idul Adha.

Hal ini merupakan komitmen perusahaan untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

Tahun 2022 lalu, anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID mendistribusikan sebanyak 239 ekor bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan pada tahun 2021 lalu, PT Timah Tbk juga telah mendistribusikan sebanyak 203 ekor sapi.

Pada tahun 2020 TINS juga mendistribusikan sebanyak 193 ekor hewan kurban kepada masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban, PT Timah Tbk memasok sapi dari PT Timah Agro Manunggal (TAM) yang merupakan anak usaha PT Timah Tbk dan memberdayakan peternak lokal di masing-masing wilayah operasional perusahaan.

Konsistensi PT Timah Tbk dalam mendistribusikan hewan kurban bagi masyarakat diapresiasi Bupati Bangka Barat, Sukirman mengapresiasi komitmen PT Timah Tbk yang telah memberikan hewan kurban bagi masyarakat di Bangka Barat.

" PT Timah Tbk selama ini terus hadir membantu masyarakat, dalam hal apapun memberikan kontribusinya buat masyarakat dan turut membantu membangun Bangka Barat," kata Sukirman dalam rilis PT Timah Tbk kepada Bangkapos.com, Minggu (2/7/2023).

Sukirman mendoakan PT Timah Tbk semakin berkembang sehingga bisa terus membantu masyarakat.

Setiap tahunnya, masyarakat di Bangka Barat selalu mendapatkan bantuan hewan kurban dari PT Timah Tbk.

"Terima kasih atas bantuaan hewan kurban yang tiap tahun ada untuk Kabupaten Bangka Barat, Alhamdulillah semoga mendapat barokah. Kita doakan PT Timah maju, tetap jaya. PT Timah memang is the Best," sebutnya.