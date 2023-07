Harga Cenderung Naik, Pedagang Ikan Asin Akui Peminat Turun Meski Usai Lebaran

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Konsumsi ikan asin setelah lebaran menjadi kebiasaan masyarakat Bangka Belitung.

Berbagai jenis ikan asin ini seperti ikan asin tenggiri, ikan asin belanak hingga cumi asin diburu warga lantaran bosan konsumsi makanan berlemak.

Berbeda pada penjualan pada lebaran Idul Fitri kemarin, Pedagang Ikan Asin di Pasar Induk Pangkalpinang, Junai mengatakan jika peminat akan ikan asin pasca lebaran Idul Adha justru menurun.

Kata Junai, turunnya daya beli dipengaruhi harga ikan asin yang cenderung naik dibandingkan tahun lalu.

"Pembeli sepi sekarang kalau dibanding Lebaran Idul Fitri kemarin. Dulu sehari tembus ratusan kilo, sekarang justru sepi dibawah 100 kilo," ungkap Junai kepada Bangkapos.com, Rabu (5/7/2023).

Harga ikan asin yang dijualnya berkisar mulai dari Rp30 ribu per kilogram hingga Rp160 ribu per kilogram untuk harga tertinggi jenis Ikan Tenggiri. Sedangkan untuk cumi asin berkisar Rp115 ribu per kilogram.

"Yang paling tinggi ini harga ikan tenggiri tembus Rp160 ribu, tapi stoknya juga kosong terus sekarang juga ikan mungkin lagi susah karena bulan terang, nelayan melaut juga susah," tuturnya.

Senada dengan Junai, pedagang Ikan Asin Rahma juga mengakui jika daya beli ikan asin pasca lebaran Idul Fitri ini menurun.

Dia menyebut, untuk hari normal penjualan di tempatnya per hari mencapai 15 kilogram. Tak dipungkirinya ikan asin memang kerap kali menjadi incaran masyarakat pasca lebaran.

"Lebaran tahun ini pembeli menurun kalau dibandingkan Idul Fitri Kemarin. Tapi kalau dibanding hari biasa ada peningkatan sedikit," ucap Rahma.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)