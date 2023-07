Durian Klamunod Bangka Barat Unggul Nasional, Harganya Sentuh Rp1,5 Juta per Kg

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Durian Super Tembaga bernama Klamunod asal Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi durian unggul nasional setelah mendapatkan surat keputusan (SK) Tanda Daftar 23/Kpts/PV.240/D/I/2023.

Harga buah Durian Klamunod ini sampai menyentuh Rp1,5 juta per kilogram dengan kondisi masih ada kulitnya.

Namun, sayangnya tahun 2023 ini, buah durian ini tidak banyak berbuah lantaran kondisi cuaca tidak menentu.

Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan Holtikultura (TPH) Distangan Bangka Barat, Aryanto mengatakan Durian Klamunod ini sudah banyak dibudidayakan di Bangka Barat.

Durian ini muncul lantaran menang festival durian sehingga langsung dibudidayakan oleh petani setempat.

"Mulai tahun 2017 kami daftar ke Pusat, 5 tahun kemudian menjadi unggul nasional. Setelah dapat unggul nasional buahnya tidak banyak. Saat ini juga buah Durian Klamunod ini tidak banyak berbuah karena banyak hujannya," kata Aryanto, Kamis (6/7/2023).

Setelah mendapatkan unggul nasional, Durian Klamunod ini ingin dijadikan pengembangan nasional. Namun Kabupaten Bangka Barat belum siap. Sebab, masih banyak kendala kawasan hutan produksi (HP).

"Belum siap sebab banyak kendala lahan hutan produksi (HP), kedua petani durian ini harus orang yang mampu. Karena biaya perawatannya sangat mahal. Karena setelah ditanam harus dirawat, itu yang mahal. Kalau setelah ditanam ditinggal akan mati," ungkapnya.

Namun, hebatnya Durian Klamunod atau super tembaga ini di tempat lain umur 5 tahun sudah berbuah. Sementara di Bangka Barat membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun karena tanahnya mengandung kadar asam tinggi.

"Kalau di Kalimantan cepat berbuah Durian Klamunod ini, tapi nama tetap nama Klamunod asal Bangka Barat, karena kita duluan daftarnya. Kenapa lama tempat kita karena banyak mengandung asam atau kadar logam," ujarnya.

Menurutnya selain Durian Klamunod, durian Cumasi atau Namlung Petaling menjadi unggul di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebab, mempunyai aroma dan rasanya yang khas menjadikan para pecinta durian rela membelinya dengan harga yang tinggi.

"Kalau harga normal misalnya buah itu banyak, Namlung itu per kilo dari Rp250 ribu sampai Rp300 ribu per kilo utuh dengan kulit. Kalau super tembaga atau Klamunod lebih mahal lagi Rp400 ribu sampai Rp500 ribu. Tapi kemarin karena buahnya sedikit, super tembaga itu harganya mencapai 1,5 juta per kilo," ucapnya.

(Bangkapos.com/Yuranda)