16 Pejabat Administrator dan Pengawas Pemkot Pangkalpinang Baru Dilantik, Ini Nama-namanya

BANGKAPOS.COM, BANGKA - 16 pejabat administrator dan pengawas Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang diambil sumpah janji jabatannya di ruang OR gedung tudung saji kantor Walikota Pangkalpinang, Jumat (7/7/2023)

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go.

Mie Go mengatakan rotasi promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai dalam kehidupan berorganisasi,

"Pengambilan sumpah janji jabatan ini adalah ikrar dalam melaksanakan tugas, serta untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. Maka dengan sumpah yang barusan diambil merupakan suatu bukti kesanggupan untuk mentaati aturan yang berlaku," sebut Mie Go.

Menurutnya, mutasi dan rotasi ini adalah hal yang biasa bagi ASN dan pelantikan ini merupakan untuk kebutuhan organisasi.

"Tantangan kedepan akan terus tumbuh dengan pesat, kemajuan teknologi informasi akan menjadi ruang tak terbatas dan menyentuh. Oleh karena itu tidak ada cara lain selain kita harus ikutan berinovasi," tuturnya.

Kata Mie Go, jabatan adalah amanah dan kepercayaan, Ia berharap pejabat yang dilantik hari ini agar menjaga kepercayaan dan amanah tersebut sebaik-baiknya

"Tunjukkan kinerja kita, bekerjalah dengan baik dan dengan hati karena melayani masyarakat adalah tugas utama kita," ungkapnya.

Berikut nama-nama 16 pejabat administrator dan pengawas Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang yang baru dilantik:

1. Kabid Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah, Harry

2. Kabid Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Triadi

3. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Abang Riesvi Prianda Hutama

4. Kabid penegakan perundang-undangan daerah pada satuan polisi pamong praja, Syafriadi

5. Sub koordinator jaminan ber-kb pada dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, Erna

6. Kepala UPTD Puskesmas Gerunggang, dr. Fitriana

7. Kasi penagihan dan piutang pajak daerah pada badan keuangan daerah, Zelni Arofah

8. Kasubbag PEP dan keuangan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Langen Ratry

9. Kasubbag umum dan kepegawaian pada badan kesatuan bangsa dan politik, Rusfiati Ekarini

10. Kasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gerunggang, Asrarti Maghfirah

11. Kasi pembangunan Kelurahan Air Kepala Tujuh, Rahmadiarni

12. Kasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan rangkui, Denny Elfian

13. Sub koordinator pengendalian program pada bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah, Iwan Kurniawan

14. Kasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar pada dinas pendidikan dan kebudayaan, Nely Kurniani

15. Sub koordinator operasi dan pemeliharaan sda pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Prima Celcat Lubis

16. Kasi operasi linmas pada satuan polisi pamong praja, Ari Furniman

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)