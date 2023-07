Harga HP Vivo iQOO 11 Varian RAM 16GB/256GB, Android Paling Kencang di Indonesia, Chipsetnya Gahar

BANGKAPOS.COM -- Pada penghujung tahun 2022, Vivo remsi memperkenalkan smartphone flagship mereka, yakni Vivo iQOO 11.

Ponsel ini hadir dengan mengandalkan chipset yang gahar, cocok untuk pecinta gaming.

Selain itu, pada bagian kameranya juga cukup unggul dengan resolusi yang besar.

Satu lagi, HP Vivo iQOO 11 memiliki kelebihan pada bagian kecepatan pengisian dayanya.

Sebagai informasi, iQOO merupakan singkatan dari i Quest On and On, atau yang secara harfiah bermakna keinginan untuk terus berinovasi.

Bangkapos.co telah merangkum dari berbagai sumber spesifikasi HP Vivo iQOO 11, bisa menjadi referensi Anda sebelum membelinya.

Performa

Vivo iQOO 11 adalah ponsel yang mengedepankan performa, tak heran jika ia hadir dengan Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm).

Chipset tersebut disebut-sebut memiliki performa yang sangat gahar.

Terlebih chipse bertenaga itu diperkuat dengan kapasitas RAM yang sangat lega 16GB dan memori internal yang besar 256GB.

RAM tersebut juga bisa Anda tingkatkan sampai 8GB, sehingga memungkinkan pengguna memiliki ponsel dengan kapasitas RAM 24GB.

Chipset pada ponsel ini mampu mencetak skor AnTuTu 9 di angka 1,27 juta poin.

Mengutip dari kanal YouTube GadgetIn, ponsel ini lancar jaya digunakan untuk bermain beragam game kekinian.

Tak heran jika Vivo iQOO 11 dinobatkan sebagai Android paling kencang di Indonesia saat ini.