Sebanyak 15.603 Petani di Babel Bakal Dapat Penyaluran Pupuk Subsidi Sudah Terdaftar di I-Pubers

BANGKAPOS.COM--Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) telah dipilih sebagai salah satu dari tiga provinsi percontohan untuk integrasi i-Pubers dalam tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Aplikasi i-Pubers adalah aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulan yang terintegrasi dengan SI Verval.

Pada tahun sebelumnya, aplikasi ini dikenal dengan nama T-Pubers.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Bangka Belitung, Asdianto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terdata sebanyak 15.603 petani di Bangka Belitung yang terdaftar dalam aplikasi i-Pubers.

Para petani dapat menebus pupuk subsidi mereka di 81 kios pupuk subsidi yang tersebar di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tanggal 27 Juni 2023.

"Intinya, i-Pubers adalah aplikasi untuk penebusan pupuk subsidi. Kartu tani tidak lagi digunakan, karena Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Pertanian dan Ditjen PSP, bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company, meluncurkan aplikasi terbaru untuk pupuk subsidi yang terintegrasi, yaitu Aplikasi i-Pubers, di tiga provinsi, yaitu Babel, Riau, dan Kalimantan Selatan," ungkap Asdianto pada Jumat (7/7/2023).

Ia menjelaskan bahwa aplikasi penebusan pupuk subsidi ini terintegrasi secara menyeluruh dan efektif bagi petani, dengan cukup menunjukkan KTP agar NIK dapat diakses melalui e-Alokasi.

"Jika ditanya apakah aplikasi ini akan menjawab permasalahan yang ada saat ini, Pemerintah Pusat akan terus melakukan perbaikan manajemen penyaluran dan penebusan pupuk subsidi, karena tantangan ke depan juga harus direspon dengan digitalisasi sektor pertanian, khususnya pada pendistribusian pupuk subsidi," ujarnya.

Menurut Asdianto, aplikasi i-Pubers ini ditujukan bagi petani yang berusaha dalam subsektor pertanian, seperti tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), dan perkebunan (kakao, kopi, tebu rakyat) yang telah tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Ia juga menyebut bahwa saat ini pupuk subsidi hanya diperuntukkan untuk 9 komoditas, dibandingkan dengan sebelumnya yang mencakup 70 komoditas.

"Proses sosialisasi i-Pubers kepada petani akan berlangsung hingga bulan Oktober, dan semua petani yang sudah masuk dalam daftar e-Alokasi (by name by address) berdasarkan Permentan No. 10 tahun 2022 pasti bisa mengakses, karena petani hanya perlu membawa KTP saat ingin menebus pupuknya di kios," tuturnya.

Sementara itu, petani hortikultura bernama Mudir menganggap penerapan i-Pubers sebagai program yang baik dalam pembelian pupuk subsidi. Namun, menurutnya, perlu ada solusi bagi petani yang belum memahami penggunaan aplikasi ini.

"Sebelumnya, pembelian pupuk subsidi menggunakan kartu tani, tetapi sekarang melalui i-Pubers. Sebenarnya, perlu ada solusi karena ini membutuhkan ponsel cerdas dan akses internet, sedangkan ada petani yang mungkin belum paham. Jadi, perlu ada solusi agar semua orang bisa mengaksesnya," ucapnya.

Dia berharap melalui program ini, para petani dapat lebih mudah mendapatkan pupuk subsidi, dan ketersediaan pupuk bisa terjamin dengan baik.

