Sinopsis FIlm Dokumenter Oppenheimer Tayang Bulan Ini, Tom Cruise Enggak Sabar Nonton

BANGKAPOS.COM - Film dokumenter Oppenheimer sebentar lagi bisa disaksikan di bioskop seluruh Indonesia.

Film yang ditunggu-tunggu sejak lama ini akan tayang pada 19 Juli 2023 mendatang.

Oppenheimer menjadi sorotan di media sosial lantaran durasinya yang mencapai 3 jam.

Film dari mengangkat kisah nyata tentang sosok Julius Robert Oppenheimer, bapak bom atom dunia. Peran Oppenheimer akan dimainkan oleh aktor Cillian Murphy.

Tak hanya ditunggu penikmat film dunia, Oppenheimer juga sudah lama dinanti aktor Tom Cruise. Ia mengaku akan lebih dulu menonton film-dokumenter' title=' film dokumenter'> film dokumenter ini dibanding Barbie.

Hal itu dikatakannya dalam sebuah wawancara.

"Saya ingin menonton Barbie dan Oppenheimer. Saya akan menontonnya langsung di pekan pembuka penayangannya," kata Tom Cruise dilansir SMH, Rabu (5/7/2023).

"Jumat saya akan menonton Oppenheimer dulu lalu Sabtu-bya baru menonton Barbie," sambungnya.

Tom Cruise mengaku dirinya masih sering menonton film secara langsung di bioskop. Pemain film Mission Impossible itu merasa ada pengalaman yang tak bisa didapat ketika menyaksikan film dari layar kecil.

"Saya tumbuh dengan menonton film di layar lebar. Begitulah cara saya membuatnya, dan saya menyukai pengalaman itu; sangat mendalam, dan untuk merasakannya sebagai bagian dari sebuah komunitas dan industri, itu penting," ucapnya.

Adapun Oppenheimer merupakan karya dari Christopher Nolan. Film ini dibintangi artis Hollywood ternama seperti Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, hingga Florence Pugh.

Kisah Oppenheimer diambil dari kisah buku biografi berjudul American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

Biografi tersebut diterbitkan pada tahun 2005 oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin selama 25 tahun. Sama seperti kisah bukunya, film Oppenheimer menceritakan soal fisikawan asal Amerika Serikat bernama J. Robert Oppenheimer.

J. Robert Oppenheimer dijuluki sebagai Bapak Bom Atom.