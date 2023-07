Kabar Gembira Honorer Tak Jadi Kena PHK Massal, Begini Skema yang Bakal Diberlakukan Pemerintah

BANGKAPOS.COM - Kabar gembira untuk honorer. Pemerintah pusat memastikan tidak ada PHK massal untuk honorer.

Pemerintah dan DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Berdasarkan UU No. 5/2014 dan PP No. 49/2018, tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023.

“Dari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni.

Alex mengatakan, pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah tidak boleh ada pemberhentian. “Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Alex, beragam opsi dirumuskan. “Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya, itu sedang dibahas,” jelas Alex.

Mendengar kabar itu, Andi (42) tak mampu menutupi rasa bahagianya. Matanya berkaca-kaca, raut wajahnya menggambarkan rona seakan tidak percaya.

Honorer atau tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini baru saja mendapatkan kabar gembira.

Kabar yang membuatnya kini menjadi lega. Kabar itu,pemerintah mengurungkan niatnya untuk melakukan PHK massal pegawai honorer pada Novemver 2023 mendatang.

Pegawai honorer akan digantikan formatnya menjadi ASN jenis baru.

“Saya sudah belasan tahun menjadi honorer di pemprov, saya sangat bersyukur dan lega bila penghapusan honorer ini batal,” ungkap Andi kepada Bangka Pos, Jumat (7/7).

Lanjut Andi, sejak tahun 2022 lalu, isu penghapusan tenaga honorer ramai dibicarakan di media massa maupun media sosial. Hal ini membuatnya resah dan gelisah.

Pasalnya kata Andi, di usianya yang menginjak 42 tahun, tak mudah lagi mencari pekerjaan baru, apalagi dengan kondisi perekonomian saat ini.

“Kemarin kita gelisah dan khawatir sekali dengar kabar honorer mau dihapus, mau makan apa anak istri saya. Tapi sekarang pikiran sudah agak tenang, tidak

galau lagi, setelah dapat kabar PHK massal honorer dibatalkan,” ungkapnya.

Tak hanya Andi, honorer lainnya bernama Sri (29) yang sudah belasan tahun menjadi honorer di lingkungan Pemprov Babel, juga bersyukur bila penghapusan honorer batal.