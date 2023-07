Prediksi Skor Persikabo 1973 vs Persija Jakarta Liga 1, Head to Head dan Link Live Streaming

Para pemain Persija Jakarta saat melakukan briefing sebelum pertandingan Liga 1. Prediksi skor Persikabo 1973 vs Persija Jakarta di Liga 1, head to head dan link live streaming malam ini pukul 19.00 WIB.

BANGKAPOS.COM -- Laga big match Persikabo 1973 vs Persija Jakarta.

Laga kedua tim ini akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor pukul 19.00 WIB.

Seperti diketahui bahwa Persikabo 1973 kini menempati posisi 16 setelah kalah di laga awal.

Sementara Persija Jakarta di posisi 10 lantaran bermain imbang melawan PSM Makassar.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming Persikabo 1973 vs Persija Jakarta.

Lima pertemuan terakhir kedua tim, baik Madura United maupun Persik Kediri mampu menangkan dua laga.

Sementara satu laga lainnya mereka bermain imbang.

Berikut head to head lima pertemuan terakhir kedua tim dilansir dari Sofascore :

29/01/23: Persija vs Persikabo 1-0 14/08/22: Persikabo vs Persija 1-1 13/03/22: Persikabo vs Persija 0-4 03/12/21: Persija vs Persikabo 1-0 03/11/19: Persija vs Persikabo 2-0

Prediksi Susunan Pemain Persikabo 1973 vs Persija Jakarta

Persikabo (4-3-3):

Syahrul Fadillah; Lucky Oktavianto, Didik Wahyu, Syahrul Lasinari, Frengky Missa; Manahati Lestusen, Nikola Kovačević, Kaishu Yamazaki; Jose Varela, Dimas Drajad, Roni Sugeng.

Pelatih: Adil Sharin.

Persija Jakarta (3-4-2-1):

Andritany Ardhiyasa; Muhammad Ferarri, Rizky Ridho, Hansamu Yama Pranata; Ilham Rio Fahmi, Resky Fandi Witriawan, Hanif Sjahbandi, Firza Andika; Witan Sulaeman, Ryo Matsumura, Riko Simanjuntak.