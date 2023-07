Belum Beruntung, Turnamen Algafry Rahman Cup E-sport Bangka Tengah Dijuarai Tim dari Daerah Lain

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pelaksanaan kejuaraan Algafry Rahman Cup E-sport Bangka Tengah 2023 sebagai besar dimenangkan oleh peserta dari daerah lain.

Sebelumnya, kegiatan e-sport ini memperlombakan tiga game yakni Mobile Legend, Free Fire dan PES itu memang terbuka untuk umum.

Kejuaraan itu dilaksanakan sejak Sabtu (8/7/2023) lalu dan selesai pada Minggu (9/7/2023) tadi malam di GSG Selawang Segantang, Bangka Tengah.

Hasil kejuaraan itu memperoleh bahwa seluruh cabang game yang dilombakan dimenangkan oleh peserta dari luar Bangka Tengah.

Sementara peserta dari Bangka Tengah hanya menduduki posisi kedua dan ketiga untuk game Free Fire.

Kendati demikian, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyampaikan ungkapan syukurnya atas pelaksanaan turnamen yang berjalan lancar.

"Luar biasa, sangat bersyukur bahwa pelaksanaan dari Sabtu kemarin sampai dengan final berhasil mendapatkan nama-nama sang juara," ungkap Algafry dalam yang diterima Bangkapos.com, Senin (10/7/2023).

Algafry menekankan, meskipun Bangka Tengah belum menduduki juara pertama dalam turnamen ini, namun menurutnya ini merupakan langkah awal untuk menjadi yang terbaik kedepannya serta menjadi evaluasi pembelajaran bersama.

"Jangan berkecil hati, inilah pertandingan, ada yang menang juga kalah. Kita akan berusaha kembali memperebutkan juara satu kedepan," pesannya.

Menurut Algafry, kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa turnamen serupa juga akan kembali dilakukan tahun depan di ruang terbuka.

"Ke depan kita lakukan di ruangan terbuka yang bisa disaksikan oleh banyak orang melalui layar yang besar," imbuhnya.

Foto bersama saat penutupan turnamen Algafry Rahman Cup E-sport Bangka Tengah 2023, Minggu (9/7/2023) malam. (Dok/Diskominfosta Bateng)

Berikut nama pemenang Turnamen Algafry Rahman Cup E-sport Bangka Tengah tahun 2023:

Mobile Legend

1. Nine One One (911) A (Sungailiat)

2. Nine One One (911) B (Pangkalpinang)

3. THORIUM BLUE (Pangkalpinang)

Free Fire

1. ANTI REDUP (Bangka Barat)

2. BTG E-SPORT ( Bangka Tengah)

3. MOONLIGHT ( Bangka Tengah)

PES 2021

1. OM BOBET (Pangkalpinang)

2. ILHAM (Pangkalpinang)

3. KEVIN (Pangkalpinang)

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)