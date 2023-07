Harga TBS Kelapa Sawit Merangkak Naik di Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Harga tandan buah segar ( TBS) di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kenaikan hingga per pekan kedua bulan Juli 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan (DPPP), Risvandika berujar pada pekan kedua Juli 2023 telah terjadi kenaikan harga TBS kelapa sawit sebesar Rp70 per kilogram.

“Harga TBS kelapa sawit mengalami kenaikan sekitar Rp70 per kilogram,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (10/7/2023).

Risvandika mengatakan pada pekan pertama Juli harga TBS kelapa sawit ditingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berada pada harga tertinggi yakni Rp1.760 per kilogram. Namun per tanggal 7 Juli 2023 kemarin, harga TBS berada pada Rp1.830 per kilogram.

Untuk di PKS PT. Bumi Sawit Sukses Pertama (BSSP) di Kecamatan Simpang Rimba harga TBS Tenera berada pada harga Rp1.830 per kilogram. Sedangkan TBS Dura lebih murah Rp408 atau harga beli hanya Rp1.422 per kilogram.

Sementara itu di PKS PT. Mentari Sawit Makmur (MSM) Desa Ranggas, harganya justru lebih murah tinggi Rp30. Harga beli TBS jenis Tenera maupun Dura sama-sama dipatok Rp1.800 per kilogram. TBS Tenera adalah tipe sawit unggul untuk komersial. Untuk TBS Dura yakni induk betina dari sawit hibrida.

“Untuk harga beli di dua PKS yang ada di Bangka Selatan juga berbeda-beda,” sebut Risvandika.

Di sisi lain lanjut dia, harga beli TBS dari para pengepul yang diambil di lokasi perkebunan milik petani harganya juga naik. Kenaikan mencapai Rp50 – Rp100 per kilogram. Saat ini harga beli dari para petani berada pada rentang Rp1.450 – 1.550 per kilogram.

Pekan kemarin biasanya harga TBS sawit langsung ditimbang di perkebunan seharga Rp1.400 per kilogram. Namun pekan ini harga beli TBS bisa mencapai Rp1.500 per kilogram dari para petani.

“Untuk harga dari pengepul sendiri Rp1.450 sampai Rp1.550 per kilogramnya,” pungkasnya.

Berikut harga TBS Kelapa Sawit di dua PKS yang ada di Bangka Selatan:

PKS PT. Bumi Sawit Sukses Pertama (BSSP) di Kecamatan Simpang Rimba

- TBS Tenera Rp1.830 per kilogram.

- TBS Dura Rp1.422 per kilogram.

PKS PT. Mentari Sawit Makmur (MSM) Desa Ranggas

- TBS jenis Tenera maupun Dura Rp1.800 per kilogram.

Harga beli dari petani Rp1.450 – Rp1.550 per kilogram.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)