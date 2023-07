Perempuan dan Kesehatan Masyarakat

Oleh: Chairul Aprizal, S.K.M. - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku UPT Puskesmas Airbara

PEREMPUAN memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi derajat kesehatan bagi keluarga dan masyarakat. Hampir di setiap hal yang berkaitan dengan kesehatan selalu ada peran perempuan yang berfungsi menjaga kondisi tersebut. Perempuan dan kesehatan adalah dua hal yang tidak akan dapat dihilangkan salah satunya, akan selalu terhubung satu sama lain, seperti kedua sisi mata uang logam yang tidak terpisahkan.

Lihat saja peran seorang ibu yang selalu peka terhadap kesehatan keluarganya. Merawat suami dan anak, menjaga kebersihan lingkungan rumah, dan menjadi dokter bagi anggota keluarganya yang sakit. Bahkan akan sangat terkena dampak apabila seorang ibu mengalami drop terhadap kesehatan sehari saja seperti rumah jadi berantakan, urusan di dalam rumah tangga menjadi tidak ter-cover oleh suami.

Sejarah Tokoh Perempuan dalam Dunia Kesehatan

Bila kita putar mundur waktu ke tahun 1850-an, banyak sosok perempuan hebat yang punya pengaruh besar dalam dunia kesehatan di tengah situasi dunia masih belum memandang dan menghormati kesetaraan gender. Misalnya, Elizabeth Blackwell,MD, adalah perempuan pertama yang meraih gelar kedokteran di Amerika Serikat yang membuka jalan bagi perempuan lain dalam melawan diskriminasi terhadap gender. Dia membuka New York Infirmary for Women and Children dengan misi menyediakan posisi bagi dokter wanita pada masa itu.

Florence Nightingale adalah sosok perawat perempuan yang digelar dan dipanggil "wanita pembawa lampu". Perempuan yang jasanya dikenang mengobati tentara korban perang Krimea di malam hari. Dia berhasil mengubah standar rumah sakit dan fasilitas perawatan dengan memperbaiki sanitasi saat berada di rumah sakit militer. Semenjak saat itu angka kematian pun menurun drastis.

Tidak hanya perempuan di luar negeri, Indonesia pun memiliki banyak sekali tokoh perempuan yang punya jasa besar dalam derajat kesehatan bangsa kita, di antaranya Hasri Ainun Habibie (istri Presiden ketiga Indonesia). Jasanya yang masih tidak terlupakan sampai sekarang adalah ketika memperjuangkan kebijakan donor mata yang telah banyak membantu tunanetra meskipun menuai berbagai kontroversi kala itu.

Melly Budhiman, pendiri Yayasan Autisma Indonesia (YAI) bersama rekan-rekannya sebagai salah satu bentuk dedikasi untuk menangani masalah sindrom autistik pada anak. Sulianti Saroso, perempuan pertama yang menggagas program keluarga berencana (KB) dan penggunaan kontrasepsi. Kiprahnya dalam dunia kesehatan diabadikan dengan didirikannya Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso.

Dari beberapa nama di atas ini, masih ada segudang sosok perempuan Indonesia lain yang punya jasa besar dalam menjaga status kesehatan bangsa ini. Memang harus diakui dalam kehidupan bermasyarakat maupun keluarga untuk urusan kesehatan akan dipengaruhi oleh sosok perempuan. Tidak ada satu pun perempuan yang tidak berjasa dan tidak memiliki pengaruh terhadap kesehatan orang-orang di sekitarnya.

Di sisi lain, perempuan dan kesehatan sangat kental kaitannya juga dipengaruhi dua hal yakni, perempuan dalam kodrat dan perempuan dalam gender. Kodrat perempuan adalah sesuatu yang tidak dapat diubah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki fungsi biologis berbeda dengan laki-laki. Perempuan memiliki keistimewaan dalam kesehatan reproduksi seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Secara kodrat menjaga kesehatan reproduksi perempuan sangat penting untuk menjamin dan mencegah angka kematian ibu dan anak di Indonesia.

Gender perempuan pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak berlaku tetap dan dapat berubah suatu saat mengikuti kondisi masyarakat. Gender adalah sebuah penilaian antara peran seorang laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh sosial dan budaya masyarakat sekitarnya. Misalnya, perempuan di suatu wilayah lebih dipercaya sebagai ibu rumah tangga ketimbang berkarier atau bekerja. Ada pula wilayah lain yang tidak membatasi kesempatan perempuan untuk mencapai keinginannya sebagai perempuan yang bekerja setara dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki.

Maka dari itu, gender perempuan dapat berubah seiring dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat itu sendiri. Bagi perempuan tentu dengan adanya kesetaraan gender menjadikan perempuan memiliki peran ganda yang salah satunya adalah menjaga kesehatan keluarga.

Mengapa perempuan sering dikaitkan dengan kesehatan keluarga? Sebenarnya hal ini karena antara kodrat perempuan dengan peran (gender) memiliki kedekatan yang membuat pembentukan pandangan di masyarakat. Perempuan yang melahirkan dan menyusui anak sebagai kodratnya menyebabkannya terasa dekat dalam peran gendernya yang harus mengasuh anak juga. Padahal, peran mengasuh anak tidak hanya menjadi peran perempuan, tetapi laki-laki juga bisa karena bukan termasuk kodrat.

Menurut data tahun 2022, dari 274 juta jiwa penduduk di Indonesia, 50,5 persen laki-laki dan 49,5 persen perempuan, di antaranya 53,6 persen perempuan menginjak pada usia produktif yang luar biasa. Sementara itu, dari berbagai permasalahan kesehatan seperti gizi buruk atau stunting dan kematian ibu dan anak, semua bermula dari status kesehatan yang menyasar perempuan sebagai sebuah persoalan.