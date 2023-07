Vivo Y27 5G dan Y27 4G Baru Mendapatkan Sertifikasi NBTC, Intip Spesifikasinya

BANGKAPOS.COM -- vivo meluncurkan Y27 4G dengan Snapdragon 410 SoC, dan perusahaan akan segera meluncurkan versi baru setelah disertifikasi oleh NBTC Thailand.

vivo juga akan meluncurkan Y27 5G karena juga telah mengantongi sertifikasi dari NBTC.

Kode model olahraga versi 4G baru V2249, sedangkan varian 5G memiliki nomor model V2302.

Otoritas sertifikasi Thailand tidak membocorkan spesifikasi apa pun dari smartphone ini, tetapi bocoran baru-baru ini mengungkapkan bahwa smartphone tersebut akan hadir dengan SoC Helio G85, layar berlekuk 6,64 inci, dan kamera utama 50MP.

Ini juga akan menampilkan sidik jari yang dipasang di samping. pemindai untuk otentikasi biometrik.

Vivo Y27 4G baru dikatakan akan diluncurkan di India akhir bulan ini dalam tiga warna - hijau, merah anggur, dan hitam.

Kita dapat melihat cabang India vivo memulai kampanye promo untuk Y27 4G segera, yang dapat mengungkapkan lebih banyak tentang smartphone.

Berikut ini spesifikasi vivo Y27 4G dan 5G.

NETWORK

Technology GSM / HSPA / LTE

BODY

Dimensions 136.9 x 68.1 x 7 mm (5.39 x 2.68 x 0.28 in)

Weight : 137 g (4.83 oz)

SIM : Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)

DISPLAY

Type : IPS LCD

Size : 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.3 persen screen-to-body ratio)

Resolution : 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi density)

PLATFORM

OS : Android 4.4.4 (KitKat)

Chipset : Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm)

CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53

GPU : Adreno 306

MEMORY

Card slot : microSDXC (dedicated slot)

Internal : 16GB 1GB RAM, eMMC 4.5

MAIN CAMERA

Single : 8 MP, AF

Features : LED flash

Video : 1080p@30fps

SELFIE CAMERA

Single : 5 MP

BATTERY

Type : Li-Po 2260 mAh, non-removable

Stand-by : Up to 410 h (2G) / Up to 410 h (3G)

Talk time : Up to 13 h (2G) / Up to 13 h (3G)

Music play : Up to 32 h

COMMS

WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth : 4.0, A2DP, EDR

Positioning : GPS, GLONASS, BDS

NFC : No

Infrared port : Yes

Radio : FM radio

USB : microUSB 2.0

