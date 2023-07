Digugat Cerai Lady Nayoan, Rendy Kjaernett Minta Maaf ke Anak-anak: Maafin Papa

BANGKAPOS.COM -- Usai membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan Rendy Kjaernett dan Syahnaz Sadiqah, Lady Nayoan resmi menggugat cerai sang suami.

Tak hanya menggugat cerai Rendy Kjaernett, Lady Nayoan juga menuntut hak asuh ketiga anaknya.

Gugatan cerai yang dilayangkan Lady Nayoan terhadap Rendy Kjaernett ini terdaftar pada hari Senin (10/7/2023).

Setelah digugat sang istri, Rendy Kjaernett tampak mengunggah sebuah permintaan maaf kepada anak-anaknya.

Permintaan maaf itu ia unggah lewat Instagram Story-nya @rendykjaernett1 pada Selasa (11/7/2023) dini hari.

“Maafin papa ya have ruined your happiness, but I promise will fix it forever for you guys especially your mother I’II fix it," tulis Rendy dalam bahasa Inggris.

Dalam tulisannya, Rendy Kjaernett meminta maaf kepada buah hatinya atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Ayah dari tiga anak ini nampak menyesal telah merusak kebahagiaan putra dan putrinya.

Meski begitu, Rendy Kjaernett berniat untuk memperbaiki rumah tangga yang telah ia rusak tersebut.

Khususnya luka yang telah ia gores cukup dalam kepada ibu dari anak-anaknya, yaitu Lady Nayoan.

Terkait gugatan cerai, sidang perdana per ceraian Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett akan digelar pada 18 Juli 2023 mendatang.

Seperti yang diketahui, gonjang ganjing pernikahan Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett terkuak lantaran isu perselingkuhan.

Dugaan perselingkuhan itu mencuat setelah istri Rendy, Lady Nayoan, buka suara di media sosial Instagram.

Lady menuding suaminya telah berselingkuh dengan adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah.