Kota Toboali sebagai Daerah Tujuan Wisata Sejarah

Oleh: Dwikki Ogi Dhaswara, S.Sos. - Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan

"You don't have to be rich to travel well". Eugene Fador

(Kamu tidak harus kaya untuk bepergian dengan baik)

TRAVELING terbaik bukanlah soal kemewahan, tetapi soal kebersamaan bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Kadang kita harus datang ke tempat yang baru agar lebih bersyukur betapa luas dan indahnya dunia ini. Ada banyak tempat yang recommended dan bisa kita cari dan temukan di media sosial. Dengan menggunakan kata-kata caption singkat tentu membuat postingan kita makin menarik dan kekinian.

Salah satu tempat yang dapat dijadikan untuk kegiatan yang menyenangkan, tak perlu mewah dan biaya yang mahal, tempat yang sederhana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kota Toboali yang memiliki banyak momen penting dan langka untuk diabadikan dalam sebuah potret. Menurut sejarahnya, Kota Toboali merupakan kota yang tidak bisa dilepas dari sejarah timah serta sejarah para pejuang yang mempertahankan wilayah dari lanun dan sejarah kemerdekaan yang menjadi saksi sejarah kebangkitan bangsa Indonesia.

Sejarah Kota Toboali sangatlah tua, setua peninggalan-peninggalan sejarahnya yang saat ini masih ada, mengingat secara etimologis penamaan Toboali juga dimulai dari adanya eksploitasi logam timah secara besar-besaran, untuk pertama kali istilah " Toboali" sebagai nama teknologi penambangan timah pribumi maupun sebagai parit penambangan timah yang juga berfungsi sebagai benteng pertahanan permukiman tepatnya tahun 1708 Masehi.

Menginjakkan kaki di kota ini dengan menyaksikan berbagai pemandangan alam, tempat wisata, dan beraneka kuliner tradisional yang nikmat adalah hal yang biasa dijumpai. Namun, kota ini juga memiliki banyak wisata sejarah yang beraneka ragam dari bangunan bersejarah, makam bersejarah, serta benda-benda bersejarah yang menjadikan kabupaten ini memiliki keunikan sebagai daerah tujuan untuk menikmati sesuatu yang mungkin tak semua orang akan tertarik.

Wisata sejarah yang terdiri atas benda ataupun bangunan bersejarah bukanlah sekadar benda dan bangunan tua semata serta sering kali luput dari perhatian. Benda dan bangunan tersebut merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta agama. Terdapat cerita yang rentang waktunya sangatlah panjang, ada dari masa prasejarah sampai dengan masa kemerdekaan. Potensi ini merupakan berkah jika dikelola dengan baik serta dimanfaatkan dengan tepat guna.

Kota Toboali menjadi salah satu daerah tujuan wisata bagi para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Segala potensi wisata sejarah yang ada serta didukung dengan letak yang strategis dan berdekatan untuk perjalanan wisata membuat Kota Toboali sangat cocok untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata (DTW).

Kota Toboali sudah didukung dengan kondisi alam dan masyarakatnya yang ramah-tamah serta banyak objek wisata yang tersebar di wilayahnya. Objek wisata pantai adalah merupakan primadona tersendiri yang dimiliki.

Disamping itu, Kota Toboali juga memiliki banyak objek wisata sejarah seperti peninggalan-peninggalan sejarah berupa Benteng Toboali, Wisma Samudera, meriam-meriam perjuangan, Rumah Kolonial, Kelenteng Dewi Sin Mu, Masjid Al-Ihsan, dan Gedung Nasional sebagai saksi bukti sejarah yang sampai saat ini masih ada menjadi satu kawasan di Kota Toboali.

Sebagai pendukung lainnya, pengembangan ekonomi lokal perkotaan dan tipologi wisata kota menjadi bagian penting untuk membentuk karakter sebagai destinasi pariwisata sejarah dan budaya. Produk UMKM seperti kerajinan tangan, busana, jasa, otomotif hingga kuliner khas tradisional menjadi wujud tipologi wisata kota yang memiliki potensi dalam memberikan manfaat ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah sehingga penting untuk bangkit dan berkembang sebagai sebuah destinasi wisata sejarah dan budaya secara berkelanjutan.

Optimisme ini harus didukung oleh sinergisitas antar-stakeholder dalam pengembangan wisata sejarah dan budaya di Kota Toboali melalui upaya peningkatan dan pengembangan publikasi dan promosi yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan di sekitar destinasi pariwisata. Untuk itu, Kota Toboali juga harus memperhatikan segala upaya konservasi terhadap peninggalan sejarah di kota. Penentuan jenis kegiatan wisata sejarah dan segmen pasar wisatawan yang akan dituju harus disesuaikan dengan karakteristik dan sifat peninggalan sejarah yang dijadikan sebagai daya tarik wisata sejarah.

Secara teori dan umumnya suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Berbagai kebutuhan wisatawan tersebut, antara lain, fasilitas transportasi, akomodasi, biro perjalanan, atraksi (kebudayaan, rekreasi, dan hiburan), pelayanan makanan, dan barang-barang cendera mata.

Akan tetapi, upaya promosi dan publikasi tidak harus menunggu kesiapan dan kelengkapan semua itu terpenuhi dan terorganisasi. Karena hanya akan menjadikan lambatnya informasi tentang potensi daerah kita diketahui menyeluruh oleh masyarakat lainnya. Hal terpenting adalah menjaga lestarinya objek wisata kita serta gencarkan promosi potensi daerah melalui media sosial, buku-buku, hingga majalah agar makin dikenal dan populer. "Dunia adalah sebuah buku dan dia tidak akan terbuka dengan sendirinya, terkecuali adanya terpaan angin dan tangan manusia yang membuka dan membacanya." (*)