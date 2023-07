Denny Indrayana Tiba-tiba Posting Tentang Belitung, Bagaimana Kasusnya Saat Ini?

BANGKAPOS.COM - Dibidik kasusnya gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu dan sikap frontalnya terhadap beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo, Denny Indrayana terus melawan.

Sejumlah postingannya terus saja mengeritik kebijakan pemerintah.

Namun pada postingan terbarunya, Denny Indrayana tiba-tiba memosting Pulau Belitung.

Ia memamerkan video lawas ketika dirinya pernah liburan di Belitung.

Pada postingan terbarunya, Denny Indrayana mengabarkan bahwa temannya membagikan video kunjungan ke Belitung atas rekomendasinya.

"Hari ini menerima foto seorang sahabat Melbourne yang sedang liburan di Belitong, atas rekomendasi saya.

Fotonya mengingatkan saya, awal tahun lalu, INTEGRITY Law Firm melakukan family gathering di Belitong.

Setiap tahun kami memang rutin berwisata bersama. Menyenangkan dan menyegarkan. Belitong jelas salah satu destinasi wisata yang recommended.

Berikut adalah potongan video giat kami di salah satu pulau di Belitong.

INTEGRITY Law Firm kemarin membutuhkan dua bus untuk mengangkut semua anggota rombongan.

Alhamdulillah, kami terus berkembang dengan kantor di Jakarta dan Melbourne.

Doakan INTEGRITY dapat terus memberi sedikit kontribusi bagi penegakan hukum di tanah air yang lebih adil dan antikorupsi, tentu dengan tetap menolak praktik mafia peradilan. Hukum is not for sale!

Komen BuzzerRp apa ya? Lihat di bagian bawah ... he he he.

Salam bahagia, Denny Indrayana," demikian tulis Denny Indrayana.