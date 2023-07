Profil Cinta Laura Artis Cantik Lulusan Universitas Columbia, Kini Jadi Komisaris Perusahaan Energi

BANGKAPOS.COM - Cinta Laura Kiehl telah lama dikenal sebagai aktris cantik berdarah blasteran. Ia merupakan seorang aktris, penyanyi, dan model asal Indonesia.

Cinta Laura sendiri telah memulai kariernya sejak tahun 2007 lalu.

Wanita blasteran Indonesia-Jerman ini mengawali kariernya di dunia hiburan dengan menjadi seorang model.

Setelah itu ia mulai merambah ke dunia seni peran. Namanya mulai dikenal publik setelah ia membintangi sinetron berjudul Cinderella (Apakah Cinta Hanyalah Mimpi) (2007) saat itu ia berperan sebagai Cinta.

Cinta yang semakin populer membuatnya kembali membintangi sinetron Upik Abu dan Laura di tahun 2008. Di tahun yang sama ia juga membintangi film berjudul Oh Baby dan berperan sebagai Baby.

Cinta dikenal dengan logat bicaranya yang khas. Cinta Laura yang semakin menanjak kariernya, telah membintangi 14 film, dan tiga sinetron.

Selain itu ia juga telah menelurkan dua album dan lima buah singel.

Cinta Laura berhasil masuk kesejumlah nominasi dan berhasil menyabet beberapa penghargaan. Salah satunya adalah enam kali memenangi penghargaan sebagai Aktris Terbaik di beberapa ajang penghargaan.

Setelah sukses di dunia hiburan Tanah Air, ia melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia hiburan Internasional.

Pada 2011 Cinta Laura berkolaborasi dengan Guy Sebastian yang merupakan pemenang Australian Idol 2003.

Lagu berjudul “Who’s That Girl” pun berhasil menduduki chart 1 di beberapa tangga lagu di Australia dan Selandia Baru.

Di tahun 2013 Cinta Laura terlibat dalam film berjudul The Philosophers atau Afther The Dark. Setelah itu ia berperan di beberapa film Hollywood lainnya seperti TAR (2017), The Ninth Passenger (2017), dan lainnya.

Tidak hanya sibuk berkarier, tetapi Cinta juga mengutamakan pendidikannya. Cinta Laura berhasil meraih gelar cum laude dari Universitas Columbia, New York dengan dua gelar sarjana sekaligus dalam waktu tiga tahun.

Baru-baru ini wanita berusia 29 tahun itu mengejutkan banyak orang dengan menjadi komisaris dari sebuah perusahaan energi terbarukan bernama PT Maharaksa Biru Energi Tbk ( OASA).