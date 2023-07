Rendy Kjaernett Sebut Syahnaz Harusnya Minta Maaf ke Lady Nayoan, Lakukan Perselingkuhan Berdua

BANGKAPOS.COM - Rendy Kjaernett memberi komenta terkait klarifikasi Syahnaz Sadiqah beberapa waktu belakangan.

Dalam video itu, Syahnaz me minta maaf ke publik namun tidak terhadap istri Rendy, Lady Nayoan yang menjadi korban.

Rendy Kjaernett rupanya berharap agar Syahnaz juga minta maaf kepada sang istri.

"Perlu lah ( minta maaf ke Lady) karena kan yang ngelakuin ini bukan cuma gua, (Syahnaz) juga," kata Rendy Kjaernett dikutip dari kanal Youtube Seleb Oncam News, Selasa (11/7/2023 via Tribunnews.com

Terlebih, ayah tiga anak itu menambahkan jika per selingkuhan tersebut juga sudah terkuak oleh publik.

"Ya perlu ( minta maaf ke Lady), karenakan netizen bisa ngomong gitu karena tahu dong kondisinya kayak gimana, siapa aja pelakunya," ujar Rendy.

Pun, diakui oleh Rendy Kjaernett bahwa ia juga sudah me minta maaf terkait per selingkuhan tersebut kepada suami Syahnaz Sadiqah, Jeje Govinda.

"Gua pas ini ketahuan minta maaf sama Jeje," lanjutnya.

Kendati demikian, Rendy Kajernett tak mau menanggapi lebih jauh terkait klarifikasi yang dilakukan oleh Syahnaz.

Menurutnya, ia tak mempunyai kapasitas terkait hal tersebut.

"Ya kalau puas kan bukan gua yang nilai deh, kalau dibilang cukup ya sudah, enggak cukup ya sudah."

Namun, ia hanya meminta satu hal kepada adik Raffi Ahmad itu.

Rendy berharap agar Syahnaz dapat me minta maaf kepada Lady Nayoan.

Disebutkan, bahwa semua masalah tersebut dapat selesai secara adil.