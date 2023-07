Deddy Corbuzier Kaget Rafael Seblak Ternyata Rafael Tan Personel SMASH: Gua Nggak Tahu Itu Elo

BANGKAPOS.COM- YouTuber Deddy Corbuzier memberikan pengakuan uniknya soal Rafael Tan, personel SMASH yang baru-baru ini diundangnya di podcast.

Seperti yang diketahui Rafael Tan belakangan memang sedang naik daun pasca membuat makanan seblak ala-ala dirinya.

Di berbagai media sosial terkhusus TikTok, beredar luas video Rafael Tan manakala mukbang seblak khas buatannya itu.

Tak ayal videonya mendadak viral hingga mencapai 29 juta kali views.

Berkat itu pula nama pria 37 tahun itu kembali melejit, namun kali ini ia lebih dikenal dengan sapaan Rafael Seblak.

Terkait hal itu, Deddy Corbuzier sempat tak menyangka bahwa Rafael Tan kini bak alih profesi menjadi seblak enthusiast.

Bahkan Deddy membuat pengakuan mengejutkan.

Ia jujur awalnya sama sekali tak tahu bahwa Rafael Seblak ternyata adalah Rafael Tan personel SMASH.

Padahal ia sudah sering melihat seliweran video Rafael Tan itu di medsos.

"Gua pernah lihat lu di TikTok, believe it or not pas gua liat, oh ini lucu juga, gua nggak tahu itu elu," ujar Deddy Corbuzier di Podcastnya, Senin (11/7/2023).

Mendengar itu Rafael Tan langsung tertawa.

Diakui Deddy Corbuzier ia hanya itu ada pemuda Sunda yang viral gegara mereview dan mukbang seblak.

"Gua cuma mikir oh ini anak Sunda karakternya kayak Kabayan, ngeriview seblak, oke lucu, gua tonton yaa lucu, trus ya gue lewatin," kata Deddy Corbuzier.

Hingga suatu hari, timnya ingin meminta mengundang Rafael Tan di podcast.