Sinopsis Film Dear Jo Almost Is Never Enough Tayang Bulan Depan, Syuting di Baku, Azerbaijan

Tangkapan layar trailer film Dear Jo (Almost Is Never Enough)

BANGKAPOS.COM - MVP Pictures sebentar lagi akan meluncurkan film barunya yang syuting di luar negeri.

Adalah Dear Jo (Almost Is Never Enough) film drama keluarga yang disutradarai oleh Monty Tiwa dan Lakonde.

Film ini diadaptasi dari novel berjudul Almost Is Never Enough karya Sefryana Khairil.

Meskipun demikian, pihak rumah produksi dan Sefryna telah sepakat untuk memberikan beberapa perubahan di dalam ceritanya.

Jadwal Tayang

Film Dear Jo (Almost Is Never Enough) akan tayang di bioskop pada 10 Agustus 2023.

Sinopsis Film ini berkisah tentang Joshua ( Jourdy Pranata) dan Maura (Salshabilla Adriani), pasangan suami istri muda yang menikah dan bekerja di Baku, Azerbaijan.

Meskipun sukses secara finansial, mereka merasakan kehampaan karena Maura tidak bisa hamil.

Maura memiliki sahabat dekat bernama Ella (Anggika Bolsterli) seorang single parent dari Indonesia yang juga tinggal di Baku.

Ella tahu keinginan Maura untuk memiliki anak, dan mereka sepakat Ella akan menjadi surrogate mother.

Namun, saat Ella tengah hamil, Maura meninggal dalam kecelakaan tragis yang membuat Ella dan Joshua sangat terpukul.

Kehidupan mereka pun berubah menjadi berantakan.

Alasan pilih Azerbaijan

Sutradara film Dear Jo (Almost is Never Enough), Monty Tiwa mengungkapkan alasan Azerbaijan menjadi lokasi syuting film garapannya.

Sebab menurutnya Azerbaijan menjadi salah satu negara yang memperbolehkan warganya untuk melakukan surrogate mother, tema yang menurutnya cukup sensitif tersebut bisa digarap dengan aman selama berada di Azerbaijan.

"Yang legal itu di Rusia, Turki, dan beberapa negara bagian di Amerika. Tapi akhirnya semua mengerucut di Azerbaijan," kata Monty Tiwa dalam konferensi pers perilisan poster dan trailer film Dear Jo Almost is Never Enough di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2023).