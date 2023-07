Film Korea Voice of Silence Trending di Google Hari Ini, Berikut Sinopsis dan Link Nontonnya

BANGKAPOS.COM- Voice of Silence, film thriller Korea masuk trending dan banyak dicari di Google hari ini.

Film yang diperankan oleh Yoo Ah In, Yoo Jae Myung, Moon Seung A, serta Yu Seong Ju ini telah rilis pada 2020 lalu.

Berlatar kisah tentang pekerjaan yang berurusan dengan organisasi kejahatan.

Voice of Silence yang digarap oleh Hong Ui Jung ini telah menerima sejumlah penghargaan atas karyanya tersebut, diantaranya sebagai Best New Director di 2020 (41st) Blue Dragon Film Awards dan Best Director di 2021 (57th) BaekSang Arts Awards.

Anda yang belum penasaran bisa menyaksikan kisah film seru ini.

Namun sebelum itu simak dulu bagaimana sinopsisnya.

Diirlis tahun 2020, film Voice of Silence menyoroti kisah Tae In (Yoo Ah In) dan Chang Bok (Yoo Jae Myung) yang bekerja untuk organisasi kejahatan.

Tae In dan Chang Bok bekerja sebagai orang yang membersihkan tempat kejadian perkara kejahatan hingga menguburkan mayat yang ditinggalkan kelompok kejahatan.

Awalnya, Tae-in dan Chang-Bok tidak ambil pusing karena hanya diminta untuk membersihkan TKP.

Namun, kejadian tidak biasa terjadi ketika mereka bertemu seorang gadis kecil bernama Cho-hee (Moon Seung-ah) di TKP.

Orang tua Cho-hee ternyata telah diculik, sedangkan Cho-hee sepertinya tertinggal.

Kejadian janggal ini tak hanya menjadi awal kedekatan Tae-in dan Chang-Bok dengan Cho-hee, tetapi juga awal dari rentetan kejadian tak terduga dalam hidup mereka.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Saksikan kisah lengkapnya dalam film Voice of Silence.

Berikut

link nonton Voice of Silence

(Bangkapos.com/Vigestha Repit)