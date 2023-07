HokBen Telah Hadir di Pangkalpinang, Sajikan Makanan Bergaya Jepang, Paketan Mulai Rp25 Ribuan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - HokBen kini telah hadir di Kota Pangkalpinang, tepatnya berada di Jalan Soekarno Hatta.

Pecinta kuliner makin punya banyak pilihan makanan untuk disantap di kota berjuluk Seribu Senyuman ini.

Peresmian HokBen dihadiri langsung oleh Istri Wali Kota Pangkalpinang Monica Haprinda, Wakil Wali Kota Pangkalpinang M Sopian dan Sekretaris Satgas Halal Bangka Belitung Iwan Setiawan.

Dengan hadirnya di Kota Pangkalpinang, maka HokBen sudah ada 369 di kabupaten kota se-Indonesia.

"Dibukanya gerai ini maka kami semakin dekat dengan pelanggan setia HokBen yang berada di provinsi Bangka Belitung, khususnya masyarakat Pangkalpinang," ujar Regional Manager Sumatera HokBen, Dedi Davianto saat Grand Opening HokBen di Kota Pangkalpinang, Sabtu (15/7/2023).

Pihaknya berharap masyarakat dapat dengan mudah menjangkau gerai HokBen sehingga bisa menikmati menu-menu yang tersedia.

“Kami senang dapat menghadirkan HokBen di Kota Pangkalpinang, sehingga makin dekat dengan para pelanggan setia yang rindu untuk dapat menikmati menu HokBen. Mereka akhirnya bisa menyantap HokBen kapan pun mereka mau," katanya.

Marketing HokBen, Irna Wulan Sari mengatakan HokBen merupakan merek lokal yang menyajikan makanan bernuansa Jepang.

" HokBen ini merek lokal, menu Jepang karena berdirinya 1985 di Kebon Raya Kacang. Dulu perkantoran banyak tapi restoran belum banyak. Dulu orang sana suka jalan-jalan ke Jepang, jadi kami hadirkan, disesuaikan dengan rasa dan selera Indonesia tapi disajikan ala Jepang," katanya.

Rentang harga dari paketan di HokBen mulai dari Rp25 ribu hingga Rp63 ribu.

Untuk memuaskan dan memberi rasa aman bagi pelanggan, HokBen sudah mengantongi sertifikat halal.

Adapun rangkaian Grand Opening HokBen untuk menyambut pelanggan HokBen Pangkalpinang telah menyediakan ragam souvenir menarik.

Berikut promo untuk mendapatkan souvenir tersebut:

• Tanggal 16 Juli & 19 Juli 2023, hadiah Payung HokBen untuk 100 pembeli pertama khusus layanan Dine In dan Take Away dengan minimal transaksi Rp. 150.000,-