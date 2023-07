Panen Hadiah Simpedes BRI di IAIN SAS Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA- IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik (SAS) Bangka Belitung (Babel) terpilih sebagai lokasi acara Panen Hadiah Simpedes Semester II Tahun 2022 BRI Kantor Cabang (Kanca) Sungailiat, kegiatan berlangsung di Aula Gedung Terpadu IAIN SAS Babel, Sabtu (15/7/2023).

Dr. Irawan, Rektor IAIN SAS Babel dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan BRI

"Kami berterimakasih kepada Pimpinan BRI yang telah bersedia memilih IAIN SAS Babel sebagai lokasi kegiatan Panen Hadiah Simpedes Semester II Tahun 2022. Tentunya, ini merupakan kepercayaan yang luar biasa kepada kami" ujar Irawan.

Dalam kesempatan ini, Rektor juga mempromosikan Program Studi yang ada di IAIN SAS Babel kepada seluruh tamu undangan dan nasabah BRI yang hadir dalam kegiatan.

Branch Office Head BRI Sungailiat, Filipus Evan Adinda memilih Gedung Terpadu IAIN SAS Babel salah satunya adalah karena hubungan baik yang dimiliki

"Kami mencari gedung yang bisa mengakomodir nasabah kami. Selain itu karena kami pernah menjalani hubungan baik dengan IAIN SAS Babel yang sudah berjalan cukup lama, maka kami meminta izin kepada Rektor IAIN untuk bisa melaksanakannya di gedung terpadu ini", ungkapnya.

Pengundian Panen Hadiah Simpedes BRI Kanca Sungailiat dilaksanakan secara komputerisasi yang disaksikan langsung oleh para saksi dan nasabah yang hadir dalam Aula Gedung Terpadu.

Hadiah utama dalam Panen Hadiah kali ini adalah Mobil Toyota All New Avanza 1,5G M/T, Motor Yamaha All New Aerox, Motor Yamaha Freego, Motor Yamaha Fino Sporty, TV LED Polytron 43V, Lemari Es Sharp, Mesin Cuci Sharp, TV LED Sharp dan banyak Doorprize lainnya.

Panen Hadiah Simpedes yang telah dilaksanakan rutin sejak 2008 ini mengundang Kapolres Bangka, Dinas Sosial Provinsi, Koramil 0413.04, Camat Mendobarat, Notaris, Kepala Desa, hingga Nasabah BRI.

Turut hadir, Rektor IAIN SAS Babel, Wakil Rektor III, Kepala Bagian ULA, Dekan Fakultas dan DIrektur Pascasarjana IAIN SAS Babel.

Penulis: Mega Paraiyannie