BANGKAPOS.COM, BANGKA - Promo HokBen di Pangkalpinang, Ada Banyak Souvernir untuk Pelanggan, Catat Tanggalnya.

HokBen kini resmi mengembangkan bisnisnya hingga ke Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung tepatnya berada di Jalan Soekarno Hatta.

Dengan hadirnya di kota Pangkalpinang, maka HokBen sudah ada 369 di kabupaten kota se-Indonesia.

Adapun rangkaian Grand Opening HokBen untuk menyambut pelanggan HokBen Pangkalpnang telah menyediakan ragam souvenir menarik.

Peresmian HokBen dihadiri langsung oleh Istri Wali Kota Pangkalpinang Monica Haprinda, Wakil Wali Kota Pangkalpinang M Sopian dan Sekretaris Satgas Halal Bangka Belitung Iwan Setiawan. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Berikut promo untuk mendapatkan souvenir tersebut :

• Tanggal 16 Juli & 19 Juli 2023, hadiah Payung HokBen untuk 100 pembeli pertama khusus layanan Dine In dan Take Away dengan minimal transaksi Rp. 150.000,-

• Tanggal 17 & 20 Juli 2023, hadiah Bantal HokBen untuk 100 pembeli pertama khusus layanan Dine In dan Take Away dengan minimal transaksi Rp. 100.000,-

• Tanggal 18 & 21 Juli 2023, hadiah Tumbler HokBen untuk 100 pembeli pertama khusus layanan Dine In dan Take Away dengan minimal transaksi Rp. 100.000,-

• Tanggal 28 Juli 2023, hadiah Voucher Makan yang berlaku 1 tahun untuk 100 pembeli Dine in minimal transaksi Rp 200.000,-

• Tanggal 24 Juli – 11 Agustus 2023, Lucky Dip Hadiah Menarik dengan minimal transaksi Rp. 100.000,- khusus layanan Dine In dan berlaku setiap hari kerja.

• Tanggal 16 Juli – 4 agustus 2023, Special Price Rp 33.000,- setiap pembelian HokBen Fried Chicken 1 pcs + Nasi + Teh Botol Sosro/Aqua dari harga normal Rp. 43.000,-

Ada banyak pilihan makanan untuk disantap di kota seribu senyuman ini.

"Dibukanya gerai ini maka kami semakin dekat dengan pelanggan setia HokBen yang berada di provinsi Bangka Belitung, khususnya masyarakat Pangkal Pinang," ujar Regional Manager Sumatera HokBen, Dedi Davianto saat Grand Opening HokBen yang dihadiri oleh Istri Wali Kota Pangkalpinang Monica Haprinda, Wakil Wali Kota Pangkalpinang M Sopian dan Sekretaris Satgas Halal Bangka Belitung Iwan Setiawan, Sabtu (15/7/2023).

HokBen berharap masyarakat dapat dengan mudah menjangkau gerai HokBen sehingga bisa menikmati menu-menu yang tersedia.