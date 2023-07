Setiap Tahun Terus Berkurang, Luas Perkebunan Karet di Bangka Tengah Tinggal 6 Ribu Hektar Lebih

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bangka Tengah mencatat luas perkebunan karet di Bangka Tengah tinggal 6.256,54 hektar.

Luasan tersebut tercatat dari pendataan yang dilakukan pada triwulan pertama tahun 2023 atau periode Januari-Maret 2023.

Kepala Bidang Perkebunan DPKP Bangka Tengah, Demsi Apriadi mengungkapkan bahwa luas tanam komoditi karet setiap tahunnya selalu berkurang.

"Semakin tahun jumlah produksinya menurun. Semakin tahun intervensi daripada pemerintah pun terbatas bentuk bantuannya," ungkap Demsi, Senin (17/7/2023).

Kata dia, enam ribuan hektar luas lahan karet yang tersisa itu semuanya adalah karet miliki rakyat dan masih produktif.

Pasalnya untuk perkebunan karet di Bangka Tengah semuanya adalah perkebunan karet milik rakyat dan tidak ada yang dari investor ataupun perusahaan.

Menurut Demsi, ada banyak faktor yang menyebabkan luas perkebunan karet semakin berkurang setiap tahunnya.

"Salah satu yang boleh kita katakan itu adalah masalah harga. Harga yang diterima oleh petani karet kita itu cuma Rp5.000 sampai Rp6.000 per kg dan diambil oleh tengkulak," jelasnya.

Lanjut di, hal itulah yang membuat petani karet kerepotan. Belum lagi jika harus menyewa jasa buruh harian yang kadang-kadang membuat keuntungan menjadi semakin tipis.

"Misal harga di tingkat tengkulak itu Rp6.000 per kg, upah orang (buruh harian-red) itu kadang Rp4.000 per kg. Jadi yang punya tanah atau yang punya kebunnya tinggal dapat Rp2.000 per kg," ungkapnya.

Otomatis, dengan pendapatan yang hanya segitu, para petani karet pun sukar untuk mendapatkan keuntungan dan perputaran ekonominya pun menjadi lambat.

"Itulah salah satu sebab kenapa luas produksi kita semakin berkurang, luas panen dan luas tanah perkebunan karet juga semakin berkurang karena," tuturnya.

Selain itu, intervensi dari pemerintah seperti bantuan bibit atau pupuk untuk komoditi karet juga sudah ditiadakan lagi.

Hal itu menyusul dengan adanya Permentan Nomor 10 tahun 2022 dimana komoditi yang mendapat perhatian yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao dan kopi.

"Kalau untuk perkebunan, hanya ada tiga komoditi yang bisa dibantu yakni tebu, kopi dan kakao. Kalau kelapa sawit, karet dan lada itu udah enggak masuk lagi," imbuhnya.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)