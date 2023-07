Sosok Lavender Darcangelo Pesaing Kuat Putri Ariani di AGT, Sama-sama Tuna Netra, Raih Golden Buzzer

BANGKAPOS.COM - Nama Lavender Darcangelo kini jadi sorotan dan dinilai menjadi pesaing kuat penyanyi Indonesia, Putri Ariani di acara America's Got Talent ( AGT) 2023.

Lavender Darcangelo adalah penyanyi tuna netra dan autism asal Fitchburg, Massachusetts yang baru-baru ini dapat Golden Buzzer dari juri AGT, Heidi Klum

Lavender Darcangelo mendapatkan Golden Buzzer-nya pada 11 Juli 2023 lalu.

Pada America's Got Talent season 18 ini, Lavender Darcangelo membawakan lagu Out Here On My Own milik Irena Cara.

Golden Buzzer Lavender Darcangelo diperoleh dari juri Heidi Klum.

Lain halnya dengan Putri Ariani yang memperoleh tiket khusus itu dari Simon Cowell.

Jadi, siapakah sosok Lavender Darcangelo lebih jauh?

1. Tunanetra dan penyandang autis

Lavender Darcangelo adalah penyandang tunanetra dan autisme.

Dia pernah blak-blakan soal kekurangannya itu pada wawancara bersama GMA tahun 2019 silam.

"Saya merasa kesepian dalam hidup karena saya memiliki banyak kecacatan yang buta dan autis," kata Lavender Darcangelo, dilansir Hollywood Life, Senin (17/7/2023).

Namun, Lavender Darcangelo justru mampu bangkit dalam kekurangannya itu.

Kini Lavender Darcangelo juga memiliki cita-cita menjadi seorang advokat disabilitas.

"Terkadang memiliki lebih dari satu kecacatan dapat membuatmu merasa berada di dunia yang berbeda dan merasa tidak memiliki rumah," lanjut Lavender Darcangelo.