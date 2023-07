Cara Download Video TikTok Tanpa Aplikasi dan No Watermark, Gampang Banget

BANGKAPOS.COM - TikTok adalah platform media sosial yang populer di mana pengguna dapat membuat dan berbagi video pendek.

Dengan menggunakan aplikasi TikTok, pengguna dapat merekam video mereka sendiri dengan durasi singkat (biasanya antara 15 hingga 60 detik) dan menambahkan berbagai efek kreatif, filter, musik, dan fitur lainnya.

TikTok memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten lain melalui fitur like, komentar, dan share. Anda juga dapat mengikuti pengguna lain untuk melihat konten terbaru dari mereka di halaman "For You" yang disesuaikan berdasarkan preferensi dan interaksi Anda.

Platform ini memiliki beragam jenis konten, termasuk tarian, komedi, tantangan, lip sync, tutorial, fashion, kecantikan, dan banyak lagi. TikTok telah menjadi sangat populer di kalangan remaja dan pengguna internet di seluruh dunia, dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya.

TikTok memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka dengan cara yang unik dan menyenangkan. Platform ini telah menciptakan tren viral, menghasilkan selebriti TikTok, dan menjadi sumber hiburan yang populer di dunia digital.

Cara download video TikTok tanpa aplikasi adalah benar. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa diikuti:

Download dan buka aplikasi TikTok di perangkat Anda. Cari video TikTok yang ingin Anda unduh. Ketuk ikon Share (bagikan), biasanya terletak di sebelah kanan bawah video. Pilih opsi "Save Video" atau "Unduh" (tergantung pada versi aplikasi TikTok yang Anda gunakan). Tunggu hingga proses unduhan selesai. Setelah selesai, video tersebut akan secara otomatis tersimpan di galeri perangkat Anda.

Namun, penting untuk diingat bahwa unduhan video TikTok hanya diperbolehkan untuk penggunaan pribadi dan tidak boleh melanggar hak cipta atau kebijakan privasi yang berlaku.

Pastikan Anda memiliki izin dari pemilik video sebelum mengunduh dan menggunakan konten mereka.

Selain itu, perlu dicatat bahwa metode ini hanya berlaku jika Anda ingin mengunduh video dari akun Anda sendiri atau akun publik.

Jika video terkunci atau dari akun yang telah menetapkan batasan privasi, maka Anda tidak dapat mengunduhnya tanpa izin dari pemilik akun tersebut.

Cara Simpan Video TikTok via Aplikasi Snaptik tanpa Watermark

Kalau kamu tidak masalah jika harus download aplikasi download video TikTok tanpa tanda air, Snaptik adalah salah satu yang Jaka rekomendasikan.

Aplikasi ini terbilang mudah dan praktis digunakan. Bahkan, langkah-langkah untuk mengunduh videonya sama dengan cara menggunakan Video Downloader. Penasaran? Berikut cara download TikTok tanpa watermark dengan aplikasi ini.

Buka situs SnapTik Buka TikTok dan pilih video yang ingin kamu simpan. Tap ikon Bagikan/Share. Pilih opsi Salin Tautan. Buka SnapTik, lalu paste link video tadi ke bagian kolom URL. Tap Download. Pilih opsi Download Video (No Watermark).

Bangkapos.com/Evan Saputra