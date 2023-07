Nasib dan Peluang Cakra Khan di America's Got Talent Tak Kalah Dibandingkan Putri Ariani

Momen saat juri America's Got Talent, Simon Cowell, menghentikan Cakra Khan bernyanyi. Di pertengahan penampila, Simon Cowell sempat memintanya berhenti bernyanyi. Akhirnya beri kejutan dan dapat empat Yes

Youtube America's Got Talent

BANGKAPOS.COM--Penyanyi Indonesia Cakra Khan mengikuti ajang America's Got Talent (AGT) 2023 di Amerika Serikat.

Berbeda dengan Putri Ariani, yang mendapat Golden Buzzer, Cakra Khan harus melewati serangkaian tahapan audisi.

Meskipun begitu, peluangnya untuk memenangkan hadiah utama AGT tidak kalah besar dari Putri Ariani.

Hadiah utama bagi juara AGT mencapai 1 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 14,8 miliar.

Dalam video audisi yang ditayangkan di channel YouTube America's Got Talent, Cakra Khan menyatakan keinginannya jika memenangkan hadiah USD 1 juta di ajang tersebut.

Salah satu juri AGT, Heidi Klum, bertanya tentang rencana Cakra Khan jika menang, dan ia menyatakan ingin membangun penampungan hewan.

"Aku mau tau, kalau kamu memenangkan ajang ini, apa yang akan kamu lakukan dengan hadiah USD 1 juta?," tanya Heidi Klum dikutip Tribunnews.com, Rabu (19/7/2023).

"Aku ingin punya penampungan hewan," ungkap Cakra Khan.

Jawaban Cakra itu kemudian membuat penonton di studio serta keempat juri riuh bersemangat.

"Oh wow," ucap Simon Cowell kagum.

"Itu sangat bagus, silahkan bernyanyi," teriak Heidi Klum.

Kolase Cakra Khan dan Putri Ariani (Instagram/@arianinismaputri @cakra.khan)

Cakra Khan membawakan lagu "No Woman No Cry" milik Bob Marley dalam audisinya, dan penampilannya mendapat empat yes dari para juri, sehingga ia berhasil lolos audisi.

Saat Putri Ariani viral karena penampilannya yang menakjubkan dan mendapat Golden Buzzer, netizen penasaran dengan nasib Cakra Khan yang juga mengikuti AGT.

Netizen menanyakan dan mempertanyakan penampilan Cakra di panggung AGT, tetapi Cakra Khan memberikan klarifikasi bahwa dia tidak tahu kapan penampilannya akan ditayangkan karena keputusan tersebut berada di tangan pihak AGT.