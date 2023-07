Taekwondoin Dojang Point Club Torehkan Prestasi di Kejurprov Babel, Sabet 9 Medali 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Taekwondoin Dojang Point Club Bangka dibawah naungan PBTI Pengkab TI Bangka yang diturunkan dalam Kejurprov Bangka Belitung Challenge 2023 diselenggarakan oleh Pengprov TI Kepulauan Bangka Belitung berhasil menorehkan prestasi.

Hal ini disampaikan oleh Sabeum Rulli Kamis (20/7/2023).

" Taekwondoin Dojang Point Club Bangka berhasil menyumbangkan medali dalam Kejurprov Bangka Belitung Challenge 2023 diselenggarakan oleh Pengprov TI Kepulauan Bangka Belitung," kata Sabeum Ruli.

Menurut Sabeum Ruli Kejurprov Bangka Belitung Challenge 2023 diselenggarakan oleh Pengprov TI Kepulauan Bangka Belitung digelar 15-16 Juli 2023 di GOR Sahabudin Pangkalpinang.

Sebanyak 9 medali yang diraih taekwondoin Dojang Point Club Bangka. Bahkan salah satu taekwondoin atas bawah Adhika Harliansyah meraih The Best Player kategori Cadet Prestasi Under 45 Kg Putra.

"Menjadi kandidat atlet terbaik tentunya ada beberapa kriteria penilaian, diantaranya skill yang bagus, pelanggaran yang jarang dilakukan, attitude yang baik di arena pertandingan serta dikelasnya berisi lawan yang lebih banyak. Sehingga wajar Adhika Harliansyah mendapatkan predikat itu semua,” kata Sabeum Ruli

Selain Adhika sang kakaknya juga berhasil menyabet medali emas di kelas Under 49 Kg Cadet Prestasi Putra atas nama Enzel Keyhan Arulensyah.

Turun di kelas Kyorugi (Tarung) Adhika dan Enzel ini juga berhasil menyabet medali perak dan perunggu di nomor Poomsae (Jurus).

Selain menurunkan tujuh atlet andalannya di kelas prestasi, Point Club Bangka juga menerjunkan atlet atletnya di kelas pemula.

Kelas pemula berhasil menyumbangkan 4 medali Emas, 10 Perak dan 16 Perunggu. Di kelas pemula mayoritas berisikan atlet atlet yang belum pernah sama sekali merasakan atmosfer pertandingan di lapangan.

Ini adalah pengalaman perdana mereka yang akan menjadi cambuk buat mereka untuk lebih giat lagi berlatih ke depannya.

"Kami memang tidak menargetkan juara umum di kelas Prestasi maupun Pemula tapi kami akan selalu menampilkan permainan skill yang cantik dalam setiap pertandingan dari hasil binaan Dojang Point Club Bangka Alhamdulillah semua itu bisa kita buktikan dengan salah satu atlet kami bisa menjadi Atlet terbaik di kelas Cadet Prestasi,” kata pelatih bertangan dingin Sabeum Ruli yang merupakan jebolan Taekwondo Kota Bandung yang merupakan murid Sabeumnim Roni Lubis dari Pengcab.TI Kota Bandung.

Berikut data atlet kelas prestasi dari Dojang POINT CLUB BANGKA yang telah berhasil menorehkan prestasi:

1. Adhika Harliansyah (Siswa SMPN 2 Sungailiat)

- Medali Emas Kyorugi Under 45 Kg Cadet Putra Prestasi

- Medali Perunggu Poomsae Individual Putra Prestasi

- Atlet Terbaik Cadet Putra