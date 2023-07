Jawaban Menohok Inara Rusli saat Ibunda Virgoun Menudingnya 50 Kali Ganti ART, Rajin Banget Ya

BANGKAPOS.COM, - Seteru Inara Rusli dengan mantan mertuanya Eva Manurung atau ibunda Virgoun terus berlanjut.

Diketahui saat ini per ceraian Inara Rusli dengan Virgoun, vokalis grup band Last Child sedang dalam proses di pengadilan.

Meskipun sedang dalam proses per ceraian, sindiran dari kedua pihak rupanya tak berhenti.

Kali ini Eva Manurung memberikan pendapat negatif terkait seringnya Inara Rusli mengganti asisten rumah tangga (ART).

Bahkan disebutkan Eva bahwa Inara Rusli sampai 50 kali mengganti ART nya.

Rupanya Inara Rusli tak tinggal diam tudingan negatif dari mantan mertunya itu.

Sebaliknya Inara Rusli malah menyindir Eva Manurung yang tak mau membantunya mengurus anak-anaknya dengan Virgoun.

Disaat Inara Rusli sedang sakit, mertuanya tak mau membantu mengurusi cucu-cucunya.

Pemilik nama lengkap Ina Idola Rusli tersebut menyindir Eva Manurung terlalu rajin sampai bisa menghitung berapa kali dirinya gonta-ganti ART.

"Aduh rajin banget ya ngitungin sampai 50, maksud aku alangkah baiknya kalau misalkan waktu itu bisa jagain aku waktu aku sakit sambil ngurusin anak-anak juga, jadi gak cuman ngitungin berapa kali gantinya doang," ungkap Inara Rusli dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Jumat (21/72023).

Sementara itu, Inara Rusli membantah jika dirinya yang menggati ART hingga 50 kali.

"Tapi kalau 50 engga lah, enggak sampai 50 kali," kata Inara.

Kendati demikian, ia membenarkan jika kerap gonta-ganti ART.

Hal itu dilakukannya untuk memilih yang terbaik buat anak-anaknya.