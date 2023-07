Mahasiswa Prodi PI Raih 3rd Place for The Best Poster Presentation di 6th International Seminar

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Prestasi di Tingkat Internasional kembali ditorehkan oleh Shilpa Shetty Tri Syafitri Mahasiswi Program Studi Psikologi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (IAIN SAS Babel).

Ia berhasil meraih 3rd Place for The Best Poster Presentation dalam ajang 6th International Seminar On Psychology (ISPsy) 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Selasa (18/7/2023).

Dalam ajang ini, Konferensi 6th International Seminar On Psychology (ISPsy) 2023 Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengusung tema: “Religiosity And Cultural Diversity For Strengthening Mental Well-Being”.

Konferensi ini diawali dengan pengiriman abstrak oleh masing-masing peserta. Setelah dinyatakan lolos, peserta mengirimkan full paper, research poster, dan video presentasi. Dilaksanakan secara full online melalui platform zoom meeting dan youtube.

Saat dihubungi, Silpha mengaku tidak menyangka mendapat juara 3 untuk The Best Poster Presentation. Alasannya peserta yang mengikuti Konferensi tersebut terlihat hebat semua, serta harus menggunakan bahasa Inggris.

“Alhamdulillah, senang sekali bisa menjadi salah satu The Best Poster Presentation dalam ajang internasional, awalnya saya tidak nyangka karena pesertanya bukan dari negara Indonesia saja namun ada dari negara lainnya juga. Akhirnya saya meyakinkan diri saya, bahwa saya pasti bisa dan mampu untuk mengerjakannya.” ujar Shilpa.

Shilpa membeberkan motivasinya mengikuti ajang ini karena mendapat dukungan dari orang tua yaitu Bapak Rizal dan Ibu Siti Patimah, dan pembimbing skripsinya yaitu Primalita Putri Distina, M.Psi., Psikolog, serta orang-orang di dekatnya.

Ia pun mengungkapkan rasa syukur atas segala dukungan dan bimbingan yang membuat ia semangat untuk mempelajari paper yang akan dipresentasikan dan belajar membuat research poster serta presentasi dengan bahasa Inggris.

Selain itu, Shilpa juga berharap di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Hari Kelahirannya, dapat memicu semangat rekan-rekannya di prodi Psikologi Islam untuk berkarya, terutama di era digital.

“Semoga juga dengan prestasi ini dapat menginspirasi teman-teman dan bermanfaat bagi banyak orang, terkhususnya mahasiswa-mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di prodi Psikologi Islam dan IAIN SAS Babel” tutur Shilpa.

Ketua Prodi Psikologi Islam, Primalita Putri Distina, M.Psi., Psikolog menyambut dengan senang dan mengapresiasi pencapaian mahasiswanya. "Semoga prestasi ini mengispirasi mahasiswa lain dan kedepan bisa terus mempersembahkan capaian yang lebih baik lagi,” pungkasnya.

Ia mengatakan bahwa mahasiswa di Prodi Psikologi Islam selalu disemangati untuk berani mencoba mengikuti ajang konferensi baik tingkat nasional dan internasional. Ini merupakan tahun kedua mahasiswa Prodi Psikologi Islam mengikuti ajang konferensi internasional.

"Dengan pencapaian ini, tentunya bisa menjadi rekognisi internasional bagi prodi, fakultas, dan institusi. Budaya akademik yang seperti ini perlu untuk terus digalakkan dan dilanjutkan.” Tutupnya (*)