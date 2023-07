Fakta Menarik Film Oppenheimer, Cerita Ilmuwan Pembuat Bom Hiroshima dan Nagasaki

BANGKAPOS.COM - Sejak awal tayang di bioskop, Oppenheimer tak lepas dari perbincangan hangat penikmat film dunia.

Karya besutan Christopher Nolan ini menceritakan tentang J. Robert Oppenheimer sebagai pengembang bom atom.

Dilansir dari Kompas TV, film tersebut mengisahkan perjalanan Oppenheimer sebagai ahli fisika yang dijuluki sebagai Bapak Atom.

Oppenheimer memimpin Proyek Manhattan untuk pengembangan bom atom selama Perang Dunia II setelah direkrut pemerintah AS.

Sejauh yang diketahuinya, bom atom yang dikembangkan akan digunakan untuk mengalahkan kekuatan Nazi.

Tetapi, bom atom tersebut justru digunakan oleh AS untuk meluluhlantakan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang.

Karena hal itu, Oppenheimer merasa bersalah dan memutuskan untuk mengendalikan senjata nuklir di sepanjang sisa hidupnya.

1. Film pertama setelah hengkang dari Warner Bros

Oppenheimer menjadi film pertama yang digarap Christopher Nolan setelah keluar dari Warner Bros.

Sebelum hengkang dari Warner Bros, Christopher Nolan diketahui sudah lama berkarya bersama Warner Bros dan HBO.

Film Oppenheimer akan menjadi film ke-12 bagi Christopher Nolan dan digarap bersama Universal Pictures.

2. Diadaptasi dari buku peraih Pulitzer

Film Oppenheimer ternyata diadaptasi dari buku berjudul American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.