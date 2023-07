Pegawai Bapas Pangkalpinang Raih Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana di Oxford University Inggris

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Suasana haru mewarnai apel sore seluruh jajaran pegawai Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalpinang, Kemenkumham Bangka Belitung, Jumat (21/07/2023).

Pasalnya pada kesempatan itu, jajaran Bapas Pangkalpinang resmi melepas salah satu pegawainya yang akan melaksanakan tugas belajar.

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Bapas Pangkalpinang, Rita Nurhasanah akan melanjutkan studi pascasarjananya di University of Oxford dengan beasiswa penuh dari LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Kementerian Keuangan.

Pendidikan Master of Public Policy akan ia tempuh di Blavatnik School of Government. Berdasarkan Times Higher Education, University of Oxford saat ini merupakan kampus terbaik di dunia.

Tak hanya di Oxford University, Rita juga diterima di 7 kampus top di Inggris lainnya, yaitu University of York, University of Birmingham, University of Exeter, University of Sheffield, University of Glasgow, University of Leeds, dan University of Bristol.

Rita menyadari bahwa pendidikan adalah hal yang penting sehingga meneruskan pendidikan ke Master of Public Policy sudah menjadi mimpinya sejak dulu.

"Saya percaya bahwa pendidikan adalah hal yang penting. Kesempatan untuk menempuh pendidikan di Oxford akan menjadi life-changing experience. Master of Public Policy di Blavatnik School of Government memiliki visi mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik di seluruh dunia," kata Rita dalam rilisnya, Sabtu (22/7/2023).

"Saya harap bisa mendapatkan ilmu dari orang-orang yang menginspirasi dan dapat mengimplementasikannya ketika kembali ke Indonesia," tambahnya.

Rita menyebut keberhasilannya lulus di kampus peringkat satu dunia ini tak lepas dari dukungan Kepala Bapas (Kabapas) Pangkalpinang, Iwan Setiawan yang sangat suportif dalam proses seleksi beasiswa maupun seleksi kampus.

Menanggapi hal ini, Kepala Bapas Kelas II Pangkalpinang, Iwan Setiawan berharap keberhasilan Rita dapat menginspirasi seluruh pegawai untuk mengambil tantangan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Tentu saja keberhasilan Rita juga merupakan kebanggaan kita semua, semoga nanti akan ada pegawai lainnya yang kembali mendapatkan beasiswa dan berprestasi dalam tugas sebagai abdi negara,” pungkas iwan menutup apel.

