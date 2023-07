Grup Band The 1975 Batal Konser di Indonesia, Usai Insiden Ciuman Sesama Pria Vokalis dan Gitaris

Band Inggris The 1975

BANGKAPOS.COM - Band Inggris, The 1975, diduga dilarang masuk Malaysia setelah pentolannya Matt Healy mencium gitaris prianya di Good Vibes Festival 2023.

Healy juga berbicara tentang hak LGBT sebelum band disuruh berhenti tampil di pertengahan set.

“Saya tidak melihat pentingnya mengundang The 1975 ke sebuah negara dan kemudian memberitahu kami dengan siapa kami tidak boleh berhubungan seks,” kata Healy beberapa saat sebelum pertunjukannya di Kuala Lumpur dihentikan seperti dikutip dari BFM News.

Pada 2019, penyanyi itu juga melanggar undang-undang anti-LGBT Dubai selama konser dengan mencium bibir seorang penggemar pria.

Matty mencium sang bassis band di atas panggung, di hadapan semua penonton yang hadir.

Tak hanya itu, selama pertunjukan utama, Matty Healy juga gencar berpidato menyerukan betapa konservatifnya pemerintah Malaysia terhadap hak-hak gay.

"Aku sangat marah, itu ngga adil buat kamu karena kamu tidak mewakili pemerintah kamu," kata Matty Healy dikutip dari Billboard," Sabtu (22/7/2023).

"Karena kalian adalah anak muda, dan saya yakin banyak dari kalian yang gay, progresif, dan keren," sambungnya.

Lebih lanjut, pelantun lagu I'm In Love With You itu pun merasa kecewa terhadap panitia penyelenggara konser.

"Jika Anda ingin mengundang saya ke sini untuk melakukan pertunjukan, Anda bisa pergi. Saya akan mengambil uang Anda, Anda dapat melarang saya, tetapi saya pernah melakukan ini sebelumnya dan rasanya tidak enak, dan saya pergi," katanya.

Tak hanya dihentikan paksa, The 1975 bahkan dilarang tampil di Malaysia lagi.

The 1975 dijadwalkan akan manggung di Indonesia dalam acara We The Fest pada hari ketiga yang berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2023).

Namun penyelenggara menyatakan The 1975 batal tampil di Indonesia. (*)