The 1975 Batal Manggung di Indonesia Padahal Sudah Sampai di Malaysia, Ini Alasannya

Band asal Inggris The 1975 gagal manggung di Indonesia

BANGKAPOS.COM - Grup band asal Inggris The 1975 batal tampil di festival musik Indonesia bernama We The Fest 2023.

Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram We The Fest.

"Dengan menyesal, The 1975 mengumumkan bahwa pertunjukan mereka yang akan datang di Jakarta dan Taipei tidak dapat berjalan sesuai rencana," tulis akun We The Fest dikutip Kompas.com, Minggu (23/7/2023).

Sementara dalam pernyataan resminya, The 1975 mengatakan, sudah sangat menantikan tampil di hadapan para penggemarnya di Jakarta dan Taipei.

"Namun sayangnya, karena situasi saat ini, tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertunjukan yang telah dijadwalkan. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda," bunyi pengumuman dari The 1975.

Lantas apa yang menjadi pembatalan ini padahal kabarnya The 1975 sudah tampil di Malaysia di hari sebelumnya.

Adapun alasan pembatalan ini dikarenakan sang vokalis Matty Healy, melakukan aksi kontroversial di acara bertajuk Good Vibes Festival di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia pada Jumat (21/7/2023).

Healy melakukan aksi kontroversial dengan mencium sang basis Ross MacDonald di atas panggung. Ini dilakukan hanya dua hari sebelum The 1975 dijadwalkan tampil di acara We The Fest (WTF) di Jakarta.

Sebelumnya Healy juga pernah mencium seorang penggemar pria di konser 2019 di Uni Emirat Arab, yang juga memiliki undang-undang anti-LGBTQ+.

Namun tindakan Healy berpidato dengan berapi-api mengkritik undang-undang anti-LGBTQ Malaysia sepertinya kurang tepat.

Ia sempat minta maaf kepada penonton yang religius dan hadir di sana.

Namun, Matty lantas mengatakan ia, tidak akan menyanyikan lagu-lagu pembangkit semangat karena marah atas kondisi di Malaysia.

Setelah membawakan beberapa lagu, The 1975 akhirnya berpamitan karena diminta berhenti oleh pihak otoritas Malaysia.

The 1975 adalah band musik Rock alternatif/indie rock yang berbasis di Manchester. Grup ini beranggotakan Matthew Healy (vokal, gitar), Adam Hann (vokal, gitar), George Daniel (drum), dan Ross MacDonald (bass).