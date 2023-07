Sheila on 7 Gantikan The 1975 di Panggung We The Fest 2023: Namanya Juga Tambal Band

Bakal hibur warga Pangkalpinang, Sheila On 7 siap konser tanpa personel ini

BANGKAPOS.COM - Sheila on 7 menjadi kejutan di festival musik We The Fest (WTF), Minggu (24/7/2023).

Duta dan kawan-kawan tampil menggantikan The 1975 yang sebelumnya batal hadir karena kontroversi sang vokalis, Matty Healy.

Di berbagai media sosial, sudah banyak ditemukan potongan-potongan penampilan Sheila on 7 di WTF.

Banyak yang merekam aksi Duta menyenggol The 1975 yang gagal manggung.

"Selamat malam We The Fest 2023, teman-teman sehat semuanya? Perkenalkan kami Sheila on fu**ing 75," ujar Duta menyapa penonton.

Setelah itu, Eross Chandra langsung membawakan intro lagu "Betapa" yang disambut tepuk tangan penonton.

Interaksi Duta sepanjang penampilannya di We The Fest 2023 cukup menarik untuk diperhatikan.

Setelah memperkenalkan diri sebagai Sheila On 75, Duta lagi-lagi menyinggung soal The 1975 yang batal tampil.

Di sela-sela pergantian lagu, Duta menyebut Sheila On 7 sebagai band yang bisa menambal kekosongan dari lineup sebuah acara.

"Masih punya berapa menit lagi nih namanya juga tambal band," kata Duta dengan logat Jawa khasnya.

Penonton pun kembali tertawa mendengar celotehan sang vokalis.

Dikutip dari Kompas.com, Sheila On 7 tetap berhasil menghibur para penonton dan Sheilagank meski tanpa persiapan matang. Sheila On 7 membawakan total sembilan lagu yang semuanya adalah hits besar.

Sebelumnya grup band asal Inggris The 1975 batal tampil di festival musik Indonesia bernama We The Fest 2023.

Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram We The Fest.