Bupati Bangka Barat Sukirman Resmikan Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Kelapa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat resmikan pemberian sebanyak 15 unit komputer All in One, tiga unit laptop serta seperangkat speaker aktif kepada SMP Negeri 3 Kelapa, pada Selasa (25/7/2023) pagi.

Bantuan alat komputer ini berkat kerjasama dengan PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), Induk Wilayah Bangka Belitung diharapkan para peserta didik dapat menambah wawasan di dunia komputerisasi dan otomasi.

Bupati Bangka Barat Sukirman bersama Manager PT PLN UP3 Unit Induk Wilayah Bangka Belitung Muhammad Isra, memotong pita tanda peresmian laboratorium komputer SMP Negeri 3 Kelapa.

"Terimakasih untuk PLN yang sudah peduli dan memberikan cahayanya di Bangka Barat pada umumnya, dan secara khusus kepada Desa Pusuk," ujar Sukirman pada awal pidatonya, Selasa (25/7/2023).

Sukirman berharap agar fasilitas laboratorium komputer yang diresmikan ini dapat dirawat dengan sebaik-baiknya, serta dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh para murid demi menambah pengetahuan mereka.

"Sayangi anak-anak kita secara tepat. Sebagai warga, dan kepala sekolah, dan anak-anak, kita jaga amanah ini dengan bersama-sama," harap Sukirman.

"Jadi pesan kepada para pendidik, para guru-guru ya, mudah-mudahan teruslah kita memberi sumbangsih terbaik untuk sekolah dan anak-anak kita," pungkasnya.

Sementara, Manager PT PLN UP3 Unit Induk Wilayah Bangka Belitung Muhammad Isra bilang bahwa pemberian bantuan kepada SMP Negeri 3 Kelapa ini merupakan buah sinergi antara pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

"Bantuan yang kami berikan ini tidak lepas dari sinergi dengan Pemerintah Daerah Bangka Barat, di mana kami juga mendapatkan masukan-masukan dari Pemerintah Daerah, apa yang harus kita lakukan terkait dengan program, baik itu di bidang pendidikan, kemudian pemberdayaan masyarakat dan UMKM," kata Muhammad Isra.

Muhammad Isra menilai kebutuhan komputer sangat dibutuhkan bagi para pelajar di masa sekarang, melihat perkembangan dunia digital yang berkembang pesat. Maka dari itu, ia berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi para peserta didik yang mendapatkannya.

"Kami berharap siswa-siswi, dan masyarakat mampu memanfaatkan sebesar mungkin, sehingga bisa lebih memperdalam kemampuan komputerisasi. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi adik-adik kita, bagi anak-anak kita di lingkungan kerja nanti dengan kompetensi multimedia dan otomasi," tutupnya.

Kepala SMP Negeri 3 Kelapa, Bakhtiar Ibrahim mengakui bahwa bantuan komputer dan laptop yang diberikan berkat hasil kerjasama Pemerintah Daerah Bangka Barat dengan PT PLN sangat bermanfaat bagi kemajuan proses pembelajaran para peserta didik di sekolahnya.

"Yang jelas, Insya Allah bantuan ini bermanfaat, dan sejalan dengan program-program yang kami hadirkan di sini untuk meningkatkan mutu dan kualitas bagi peserta didik di SMP 3 Kelapa," ujar Bakhtiar Ibrahim. (Bangkapos.com/Yuranda).