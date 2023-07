Desa Namang Bangka Tengah Didaulat Predikat One Village One Product

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Predikat desa One Village One Product (OVOP) berhasil diperoleh Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah.

Predikat yang didapat dari kegiatan Asean Village Network (AVN) pada pelaksanaan Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) Indonesia tahun 2023.

Rangkaian kegiatan yang menghadirkan perwakilan desa-desa dari negara di seluruh ASEAN itu mencapai puncaknya pada tanggal 24-26 Juli 2023 di sejumlah tempat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Desa Namang, Zaiwan mengungkapkan bahwa Desa Namang menjadi satu di antara 9 desa di seluruh Indonesia yang menjadi perwakilan ke tingkat ASEAN.

Adapun 9 desa dari Indonesia yang menjadi perwakilan di AVN yakni Desa Mangunan DIY, Desa Kembang Kuning NTB, Desa Sekapuk Jatim, Desa Cibiru Wetan Jawa Barat, Desa Duda Timur Bali, Desa Kubu Kalbar, Desa Muara Badak Ulu Kaltim, Desa Namang Babel dan Desa Blendung Jateng.

"Kami sangat bersyukur, walaupun sebenarnya kami enggak menyangka Hutan Pelawan dan Desa Namang dinobatkan Pemerintah Indonesia mewakili Indonesia di level ASEAN kategori One Village One Product (OVOP)," ucap Zaiwan, Rabu (26/7/2023).

Kata dia, penyerahan penghargaan predikat OVOP AVN 2023 itu diserahkan secara resmi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

"Penyerahan piagam dan plakat penghargaannya dilakukan kemarin dan hari ini kita pameran produk-produk khas dari Desa Namang," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Desa Namang membawa sejumlah produk andalan seperti madu hutan liar, jus madu, teh organik pelawan, lada khas Babel, songkok resam (semacam peci dari rotan) dan masih banyak lagi.

Untuk itu, Zaiwan mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Desa Namang dalam melestarikan Hutan Pelawan.

Selain itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Babel, Bupati Bangka Tengah, dinas terkait dan seluruh perusahaan swasta yang selama ini sudah banyak membantu Desa Namang dalam berbagai hal.

"Kami berharap Desa Namang tetap mendapatkan dukungan dari semua pihak supaya kedepannya semakin banyak wisata lokal atau mancanegara yang datang berkunjung," harapnya.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)