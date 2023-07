Line Up 88 Degrees and Rising Jakarta 2023, NIKI dan Rich Brian Siap Gemparkan Panggung

Gelaran Head in the Clouds di PIK tahun 2022

BANGKAPOS.COM - Label musik 88rising kembali menggelar festival musik di Jakarta 2023.

Tahun ini gelaran bertajuk 88 Degrees and Rising akan digelar pada 9 September 2023 di Jakarta International Expo.

Beda dari gelaran sebelumnya yang berjudul Head In The Clouds, 88rising tahun nampaknya memilih tema baru.

Meski begitu "jagoan-jagoan" 88rising masih mewarnai line up dari event tersebut.

Head In The Clouds Jakarta mengunggah video berisi tulisan '9.9.2023.' Video itu diakhiri dengan logo 88rising.

"Are you ready, Jakarta?" tulis akun Head In The Clouds Jakarta.

Selanjutnya akun @hitcjakarta mengunggah beberapa nama yang akan tampil di 88 Degrees and Rising, berikut di antaranya:

Dalam poster yang dirilis 88rising pada Selasa (25/7), ada 8 penyanyi yang udah masuk ke dalam lineup.

NIKI, Rich Brian, XG, Milli, Stephanie Poetri, Warren Hue, Atarashi Gakko!, dan Spence Lee akan memeriahkan festival musik yang satu ini.

Info tiket akan diumumkan lebih lanjut, tapi yang pasti akan mulau dijual pada Selasa, 1 Agustus 2023 mulai pukul 10:00 WIB.

Penjualan tiket hanya akan dilakukan melalui 88RISING.COM, jadi pastikan hanya melakukan pembelian tiket di platform resmi.

Adapun harga tiket belum sama sekali ditampilkan oleh pihak penyelenggara di laman penjualan tersebut.

Di antara deretan lineup di atas, segenap nama penyanyi dan musisi Indonesia yang berkarier di label tersebut dipastikan bakal tampil.

Pengumuman konser ini disambut dengan antusias oleh penggemar. Namun, beberapa juga menyayangkan tidak semua musisi dari 88rising yang menjadi lineup dalam festival kali ini.