Julie Estelle Lahiran Anak Pertama, Umumkan Jenis Kelamin dan Nama di Instagramnya

BANGKAPOS.COM - Kabar bahagia datang dari Aktris Julie Estelle.

Ia telah melahirkan anak pertamanya pada 20 Juli 2023.

Julie Estelle membagikan foto kaki mungil sang anak di Instagram. Lalu aktris blasteran Perancis ini mengawali keterangan unggahannya dengan kata mutiara dalam bahasa Inggris.

Anak pertamanya dan sang suami, David Tjiptobiantoro tersebut berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Brielle Leia Tjiptobiantoro.

"Meet the new love of our lives, Brielle Leia Tjiptobiantoro, born 20th of July 2023," tulis Julie Estelle, di akun @julstelle.

Sebagai informasi, Julie Estelle menikah dengan David Tjiptobiantoro pada Februari 2021 secara tertutup di Maladewa.

Usia David Tjiptobiantoro 14 tahun lebih tua dari Julie Estelle. Ia adalah pebalap mobil kategori 24 jam yang telah berprestasi di kancah internasional.

Adapun Julie Estelle telah lama vakum dari industri hiburan. Terakhir ia membintangi film Foxtrot Six pada 2019.