PUPR Akui Lahan Pekuburan di Pangkalpinang Sudah Padat, Dua Kawasan TPU Baru Ditetapkan 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang, M. Agus Salim mengakui, kini sejumlah lahan per kuburan di Kota Pangkalpinang sudah mulai padat.

Menurutnya, seperti lahan per kuburan Kacang Pedang, Selindung, Bukit Merapin, Bacang, hingga Jalan mentok sudah hampir penuh.

"Yang lama-lama yang sudah ditetapkan sebagai kawasan per kuburan itu sudah hampir penuh, kita lihat saja. Sementara untuk kawasan per kuburan yang baru itu ada di Kulan Kampak dan Gandaria," ujar Agus kepada Bangkapos.com, Senin (31/7/2023).

Kata Agus, tak jarang setiap ingin menetapkan kawasan tersebut menjadi per kuburan atau TPU pihkanya mendapatkan penolakan dari masyarakat.

"Karena kita memang sebelum menetapkan pasti akan berkoordinasi dengan masyarakat setempat, setuju atau tidak kawasan itu dijadikan per kuburan," tuturnya.

Padahal, Agus menambahkan, setiap hari tentu orang yang meninggal dunia bertambah sementara tempat untuk memakaman sudah hampir terbatas.

"Yang di Kulan Kampak sekarang alhamdulillah sudah bisa diterima oleh masyarakat, yang di Gandaria kemarin juga sempat mendapatkan penolakan. Kemudian selain dua kawasan itu belum ada lagi rencana tata ruang per kuburan di daerah lain yang kita lakukan," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)