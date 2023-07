PWI Bangka Belitung Tuan Rumah Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketum PWI Pusat II

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ditunjuk menjadi tuan rumah Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketua Umum PWI ke II Tahun 2023.

Rencana turnamen akan digelar pada 19 Agustus 2023 mendatang di Padang Golf Blackrock Belitung.

Hal ini disampaikan M Fathurakhman Ketua PWI Bangka Belitung, Senin (31/7/2023).

"Kali ini kita ditunjuk dan dipercaya sebagai pelaksana sekaligus tuan rumah Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketum PWI Pusat II yang rencananya akan kita gelar pada 19 Agustus 2023," kata M Fathurakhman kepada Bangkapos.com.

M Fathurakhman menjelaskan bahwa turnamen golf piala Ketua PWI sebelumnya pernah digelar pada 2019 di Lapangan Golf Sentul Jakarta.

Sehingga kedua kalinya turnamen digelar dan PWI Bangka Belitung ditunjuk sebagai pelaksana dan tuan rumah.

Rencana Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketua Umum PWI II akan dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Selain itu juga dihadiri oleh seluruh Ketua PWI Provinsi se Indonesia.

"Direncanakan akan dibuka oleh Menpora Dito Ariotedjo dan dihadiri oleh Ketua ketua PWI seluruh Indonesia," kata M Fathurakhman yang akrab dipanggil Boy.

Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketum PWI Pusat II yang akan digelar Sabtu 19 Juli 2023 di Blackrock Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menyiapkan hadiah hold in one berupa 1 unit mobil Innova Rebound.

Selain itu juga disiapkan berbagai doorprize dengan grand prize berupa 1 unit motor Honda Beat.

Pendaftaran telah dibuka hingga 16 Agustus 2023. Adapun kategori pemenang antara lain Best Gross Over All, Best Net Over All, Best Net 1,2,3 Flight A, B, C, Nearest To The Pin, Nearest To The Line dan Longest Drive.

Sementara itu Rudi Syahwani Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Siwo PWI Bangka Belitung mengatakan Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketum PWI Pusat II merupakan program PWI Pusat yang dilaksanakan oleh Siwo PWI Bangka Belitung dan PWI Bangka Belitung.

Diharapkan Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketum PWI Pusat II di Belitung akan dijadikan momen semakin mengenalkan Belitung khususnya dan Bangka Belitung pada umumnya.

Sebab selain akan diikuti para pegolf, akan dibuka resmi oleh Menpora.

Selain itu juga dihadiri oleh para Ketua PWI provinsi seluruh Indonesia.

"Pemerintah daerah baik Pemprov Kepulauan Bangka Belitung maupun Pemkab Belitung silahkan memanfaatkan momen ini untuk mengenalakan berbagai produk maupun wisata," kata Rudi Syahwani.

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)