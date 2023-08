HO

Daftar Pemain Film The Meg 2: The Trench Tayang 4 Agutus 2023 di Bioskop, Bertabur Artis Terkenal,The Meg 2: The Trench ialah film fiksi ilmiah horor Amerika tahun 2023 yang disutradara Ben Wheatley berdasarkan novel The Trench karangan Steve Alten