Literasi Negeri, Literasi untuk Masa Depan Daerah

Oleh: Rusmin Sopian - Penulis yang Tinggal di Toboali

BANGKA Selatan boleh bangga, bahkan boleh untuk taipau ( berlagak dalam bahasa Toboali). Bagaimana tidak taipau, di Provinsi Bangka Belitung ini hanya Bangka Selatan yang ditunjuk Perpustakaan Nasional untuk mengadakan kegiatan Inkubator Literasi Pustaka Nasional, sebuah kegiatan menulis untuk penulis daerah yang karya terbaiknya akan diterbitkan Perpusnas Press.

Menurut Laxman Pendit (2007), literasi adalah kemampuan yang diperlukan seseorang atau komunitas untuk ambil bagian dalam kegiatan yang berkaitan dengan teks dan wacana (diskursus). Literasi merupakan upaya untuk mengontekstualkan teks, informasi, ilmu dan pengetahuan tidak hanya berhenti pada tingkatan wacana, tapi dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupan nyata.

Pada sisi lain, sastrawan nasional Taufik Ismail tahun 2017 pernah mengkritik dengan sangat pedas bahwa generasi Indonesia adalah generasi nol buku. Rabun membaca dan pincang menulis. Padahal pada zaman Hindia Belanda menurut penulis syair lagu Panggung Sandiwara ini, pelajar Indonesia di tingkat SMA diwajibkan membaca sebanyak 25 buku dalam tiga tahun.

Sementara itu, Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock dengan tegas menyatakan bahwa informasi adalah masa depan dunia. Siapa yang menguasai informasi, akan menguasai dunia. Kata kuncinya untuk menguasai informasi tentu harus memiliki kemampuan berliterasi.

Hasil riset memaparkan bahwa literasi kita rendah. Kalau tidak mau dibilang darurat. Survei dari Program For International Study Assessment (PISA) yang dirilis Organization For Economic Cooperation And Development ( OECD) tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara. Nilai dan skor itu tentu menjadi tantangan bagi semua pihak pembangunan di negeri ini untuk terus-menerus dan tanpa lelah bersinergi meningkatkan gerakan literasi pada semua strata pembangunan, tak terkecuali di daerah ini.

Hanya lewat literasi kita mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan istimewa sebagai elemen pembangunan masa depan daerah. Secara jujur harus kita ungkapkan bahwa lewat dunia literasi, kita mampu bersaing di panggung-panggung nasional, bahkan internasional. Lewat dunia literasi, dunia kepenulisan, dunia buku, kita mampu mengeskalasi nama daerah ini ke pentas nasional.

Lima belas penulis pilihan Inkubator Literasi Pustaka Nasional merupakan aset berharga dari negeri Junjung Behaoh yang kita cintai ini. Mengeskalasi martabat dan wibawa daerah lewat dunia literasi dan buku. Ayo kita menulis! Menulis itu mudah. (*)