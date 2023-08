Panen Hadiah Simpedes BRI Pangkalpinang, Nasabah Dibanjiri Hadiah, Mie Siu Dapat All New Avanza

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Bank BRI Kantor Cabang (Kanca) Pangkalpinang menggelar pengundian Panen Hadiah Simpedes, Sabtu (5/8/2023) malam di halaman kantor BRI Pangkalpinang.

Gegap gempita panggung utama yang diramikan oleh kerlap-kerlip lampu sorot membuat acara Panen Hadiah Simpedes BRI Pangkalpinang kian meriah.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah nasabah simpedes BRI Pangkalpinang.

Undian Panen Hadiah Simpedes BRI Pangkalpinang ini dimeriahkan dengan hadiah utama grand prize satu unit mobil All New Avanza, ada juga hadiah utama motor Nmax sebanyak 1 unit, motor Yamaha Gear 5 unit, Yamaha New Fino Sporty 5 unit.

Kemudian TV LED Sharp 50 inch 4 unit, TV LED Sharp 42 inch 4 unit, lemari es sebanyak 9 unit, TV LED 32 inch 16 unit, dan Mesin cuci 16 unit.

Selain itu, ada juga puluhan pengundian doorprise untuk setiap nasabah yang datang ke acara Panen Hadiah Simpedes.

Pemimpin Cabang (Pinca) BRI Pangkalpinang Dolly Senja Permadi menyebut, BRI tetap konsisten memberikan apresiasi kepada nasabah yang telah mempercayai dan membuka rekening khusus tabungan Simpedes di BRI cabang Pangkalpinang.

"Acara panen Hadiah Simpedes ini, bentuk apresiasi kami kepada nasabah yang mempercayakan menabung uangnya di Simpedes di BRI Cabang Pangkalpinang. Kami siapkan puluhan hadiah untuk para pemenang undian BRI Simpedes di BRI cabang Pangkalpinang," sebut Dolly dalam sambutannya.

Pencabutan undian Simpedes BRI ini, tegasnya, khusus bagi para nasabah yang menabung di BRI cabang Pangkalpinang.

Sehingga para nasabah mempunyai peluang untuk mendapatkan hadiah dari pengumpulan kupon undian berdasarkan saldo tabungan Simpedes.

"Makanya semua para nasabah untuk terus tingkatkan saldo tabungan Simpedes nya di Unit maupun Kantor BRI Cabang Pangkalpinang. Untuk bisa Pede memenangkan hadiah utama dan menarik lainnya. Setiap kelipatan Rp100 ribu nasabah mendapatkan 1 kupon undian simpedes. Semakin banyak simpanan Simpedes, semakin besar peluang untuk membawa pulang hadiah," pungkasnya.

Diakui Dolly, BRI semakin hari semakin berbenah agar bisa memberikan yang terbaik untuk nasabah tercinta.

"BRI semakin berbenah, selalu memberikan yang terbaik kepada para nasabah. Kenyamanan nasabah hal utama bagi kami, sekali lagi terimakasih ini adalah wujud terima kasih kami kepada nasabah yang loyal dan percaya kepada BRI Pangkalpinang," terangnya.

Penarikan pencabutan undian Panen Simpedes BRI Pangkalpinang melalui komputer secara acak, kemudian khusus untuk hadiah grand prize dilakukan langsung oleh nasabah yang hadir secara langsung, disaksikan oleh tim saksi dari Dinas Sosial, pihak kepolisian, dan notaris serta perwakilan nasabah.