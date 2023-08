Abidzar Al Ghifari Ikut Geram Liat Kelakuan Oklin Fia Bikin Konten Jilat Es Krim: Jualan Lu Sampah! 

BANGKAPOS.COM -- Abidzar Al Ghifari, anak mendiang Ustaz Jefri dan Umi Pipik ikut geram melihat aksi Oklin Fia buat konten jilat es krim.

Lewat Instagram Story-nya, Abidzar mengatakan bahwa awalnya ia biasa saja melihat Oklin Fia.

Namun belakangan dengan aksi yang semakin tidak senonoh, Abidzar Al Ghifari merasa dirinya perlu untuk ikut berkomentar dengan konten yang dibuat oleh Oklin.

Bahkan Abidzar tak segan untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Oklin Fia itu adalah sampah.

"jujur @oklinfia jualan lu sampah sih menurut gua. mau jadi pornstar ga usah pake hijab neng, lepas aja tu hijab baru deh kita maklumi dengan semua gaya dan konten yang lu buat."

"pake hijab foto sama botol azul plus p**is cake and others 21+ stuff???," tulis Abidzar.

Lebih lanjut, Abidzar menjelaskan mengapa dirinya merasa terusik dengan konten yang dibuat oleh Oklin Fia ini.

Anak kedua dari empat bersaudara ini menjabarkan bahwa hijab yang dikenakan oleh Oklin Fia itu menggambarkan sosok perempuan muslim dengan adab dan akhlak yang baik.

Sementara apa yang dilakukan oleh Oklin Fia sangat jauh dan bertolak belakang dengan itu semua.

"awal nya sih gua biasa aja ngeliat lu... tapi kok lama kelamaan makin sampah ya??"

"btw kenapa gua bilang salah? karna kain yang lu pake untuk nutup rambut lu itu berkaitan dan mencerminkan ADAB DAN AKHLAK!"

"sedangkan dengan konten plus gaya lu dalam ber sosial media itu ga mencermin kan adab dan akhlak yang di ajarkin sama panutan kita semua." sambung Abidzar.

Abidzar tak menapik bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tentu juga memiliki salah.

Namun menurutnya, meski begitu bukan berarti dirinya mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Oklin Fia tersebut.