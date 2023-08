Kembaran Oklin Fia Beri Support Lewat IG, Ini Sosok Isna Anggita Sari yang Juga Selebgram

BANGKAPOS.COM - Selebgram Oklin Fia yang tengah menuai kontroversi ternyata punya kembaran. Sosok itu bernama Isna Anggita Sari atau akrab disapa Anggi.

Di tengah gegernya nama sang kembaran, Anggi memberi dukungan untuk Oklin lewat Instargam.

Ia mengunggah potret berdua saat sedang berada di restoran. Dalam foto tersebut, Oklin dan Anggi mengenakan hijab model pashmina.

Oklin memakai dress ketar bermotif dengan luaran manset hitam. Adapun Anggi memakai kemeja hijau dan bawahan rok berwarna hitam.

"I'll always be by your side," (aku akan selalu berada di sisimu) tulis Anggi untuk sang kembaran.

Unggahan tersebut pun dinonaktifkan komentarnya. Anggi ternyata ikut khawatir lapaknya jadi tempat netizen menghujat Oklin.

Sama seperti sang kembaran, Anggi juga aktif di Instagram. Ia saat ini memiliki pengikut sebanyak 97,4 ribu.

Anggi biasa mengunggah potret cantiknya hingga endorse kecantikan. Ia juga beberapa kali memamerkan kebersamaan dengan sang kembaran.

Adapun Oklin Fia dihujat karena beraksi vulgar menjilat es krim. Ia pun dicap tak senonoh lewat video yang viral itu.

Adapun Oklin sendiri sudah beberapa kali menjadi perhatian karena penampilannya. Sehari-hari, Oklin memang tampak nyaman mengenakan pakaian super ketat. Ia juga kerap membanggakan bentuk tubuhnya saat membuat konten nge-gym.

Dalam video bersama dr Richard itulah, Oklin Fia menyampaikan pendapat soal penampilannya sendiri.

Perempuan berusia 21 tahun itu menganggap penampilannya adalah hal wajar.

"Itu balik lagi ya, pandangan-pandangan orang. Kalau mungkin menurut orang seperti itu (memamerkan aurat), kalau menurut aku ini masih wajar-wajar aja sih," kata Oklin Fia.

"Pakai baju kayak gini kayaknya biasa aja deh menurut aku," sambung Oklin Fia lagi sambil tertawa.