Peringatan Hari Jadi ke-75 Polwan Polda Babel, Kunjungi Purnawirawan Hingga Aksi Sosial

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Hari Polisi Wanita diperingati pada tanggal 1 September setiap tahunnya.

Hari Polisi Wanita juga disebut Hari Polwan diperingati dalam rangka sebagai apresiasi terhadap polisi wanita di Indonesia.

Polisi Wanita (Polwan) Polda Bangka Belitung saat ini melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Polwan RI, yang puncaknya pada 1 September 2023.

Ketua Panitia Hari Jadi Ke-75 Polwan RI Polda Babel, Kompol Dewi Rahmailis Munir mengatakan, pada tahun ini melaksanakan 11 kegiatan.

"Pertama kami Anjangsana, kami mengunjungi senior sudah purnawirawan baru satu AKBP Purnawirawan Herni. Kegiatan selanjutnya 28 Juli bakti kesehatan di LPKA Khusus Anak. Kita memberikan pelayanan secara gratis mengecek ada nak anak dalam keadaan sakit, ada 30 anak binaan," kata Dewi, kepada Bangkapos.com, Selasa (8/8/2023).

Kemudian 7 Agustus 2023, dikatakan Dewi, pihaknya melakukan Polwan Goes to Campus dan polwan goes to school.

"Kampus UBB beberapa Polwan penyuluhan di sana dan sekolah Polda dan Polres jajaran. Setiap polres satu sekolah kunjungi penyuluhan bijak dalam bermedia sosial, sama semua temanya," ujarnya.

Dilanjutkan 9 Agustus donor darah di PMI Pangkalpinang, di mana 60 Polwan ada beberapa memenuhi syarat mendonorkan darahnya. Selanjutnya 11 Agustus olahraga bersama.

Dihadiri Kapolda, diikuti seluruh Polwan Pulau Bangka, yakni Bangka, Pangkalpinang, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Bangka Tengah.

"Seluruh berkumpul halaman ke Babel melaksanakan olahraga dan rangkain kegiatan. Selanjutnya Bakti sosial dan bakti religi, direncanakan akan ke panti jompo Siti Ana. Ke masjid serta membersihkan membersihkan Pantai Pasir Padi," ujarnya.

Lanjut dia, pada 23 Agustus, ziarah taman makan pahlawan serentak se Indonesia di TMP Pangkalpinang dan Sungailiat, serta ke makam Polwan yang sudah mendahului.

"Ada 4 orang polwan. Akan melaksanakan ziarah ke enam tempat ini," lanjutnya.

Selain itu, pada 31 Agustus, pihaknya melakukan kegiatan Gaturli yakni pengaturan dan patroli lalu lintas.

"Gaturli polwan motori oleh di Lantas Polda namun, pelaksanaan seluruh Polwan di Satker. Tepatnya ada di simpang lampu merah. Rumah makan adok, simpang lampu merah besar giat lalu lintas Polwan Polda dan Polres.