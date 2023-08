Pj Gubernur Bangka Belitung Sambut Kedatangan KSP Moeldoko di Bandara Depati Amir

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu menyambut langsung kedatangan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko di Terminal VIP Bandara Depati Amir, Selasa (8/8/2023).

KSP Moeldoko bersama rombongan tiba di Bandara Depati Amir sekitar pukul 10.00 WIB, menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kehadirannya disambut dengan tari sambut.

Usai istirahat sejenak di ruang VIP Bandara Depati Amir, KSP Moeldoko bersama Pj. Gubernur Suganda dan rombongan langsung bertolak menuju Kampoeng Reklamasi Air Jangkang, Kecamatan Merawang untuk menghadiri acara penanaman sagu sekaligus penandatanganan deklarasi bersama "Sago for Suistanable Food and Wet Land Reforestation Supporting Indonesia Net Zero 2060".

Sebagai informasi, dalam acara penanaman sagu tersebut itu juga sekaligus memecahkan rekor MURI dalam hal penanaman sagu serentak terbanyak di dunia.

Menurut KSP Moeldoko, pemerintah mendorong percepatan pengembangan ekosistem sagu.

Pasalnya komoditas ini mampu menjamin stabilitas pangan nasional dalam menghadapi krisis pangan global.

"Intinya kita concern terhadap sagu sebagai salah satu ekosistem pangan alternatif. Kenapa? karena sagu memiliki banyak nutrisi untuk membantu menurunkan angka stunting," tandasnya.

Selain itu, dirinya mengatakan bahwa sagu ini memiliki banyak manfaat seperti fungsi lingkungan dan bersifat sustainable atau pangan yang berkelanjutan.

Ditambah sagu ini juga cocok untuk ditanam di Kepulauan Bangka Belitung karena bisa dikembangkan secara masif di lahan eks tambang sehingga memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Hal senada juga diutarakan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda, dirinya menyambut baik atas kehadiran KSP Moeldoko di Bumi Serumpun Sebalai.

"Dengan kehadiran Pak Moeldoko, ini menjadi bukti pemerintah selalu hadir dalam mengupayakan kesediaan pangan di pelosok tanah air," ungkap Suganda.